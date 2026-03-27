Hallaron muerto a un hombre en la zona oeste de Rosario y buscan a dos sospechosos

Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida este jueves por la tarde en su casa de barrio Plata, en la zona oeste de Rosario. El caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo y hay dos personas bajo sospecha, señaladas por testigos.
La víctima, de 75 años, fue encontrada en su vivienda con signos de violencia y el caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo.
Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida este jueves por la tarde en su casa de barrio Plata, en la zona oeste de Rosario. El caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo y hay dos personas bajo sospecha, señaladas por testigos.
El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 en una vivienda ubicada sobre avenida Francia al 4800. Personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida con arma de fuego.
Al ingresar, los efectivos se encontraron con el sobrino de la víctima, quien explicó que se había acercado al domicilio de su tío, identificado como Ercilio. Según su testimonio, halló la puerta abierta y signos de desorden en el interior.
El familiar relató que encontró al hombre tendido en el piso del living y solicitó asistencia médica de urgencia. Minutos después, personal del Sies confirmó el fallecimiento.
De acuerdo al primer informe médico, la causa de muerte sería una posible asfixia mecánica, aunque se esperan estudios complementarios para determinarlo con precisión.
En base a los testimonios recogidos en la zona, un vecino afirmó haber visto previamente a dos hombres en la vereda, aparentemente realizando tareas de poda.
Por otro lado, una familiar de la víctima indicó que observó a esas mismas personas salir corriendo desde el interior de la vivienda poco después del hecho. “Él vivía solo. Un vecino vio a dos salir corriendo”, expresó en diálogo con un medio local.
Este episodio se suma a una seguidilla de hechos violentos registrados en la ciudad. En las últimas 24 horas se contabilizaron cuatro homicidios.
Ese mismo jueves por la tarde, en barrio Santa Lucía, un joven de 29 años fue asesinado a tiros. Durante la madrugada, un hombre de 62 años murió tras recibir disparos dentro de su vivienda en Machaín al 1800.
Además, el miércoles por la noche, otro ataque armado en la intersección de Ricardo Rojas y calle 1707 dejó como saldo la muerte de un hombre de 36 años.