Rosario: dos homicidios en ataques a balazos en las zonas norte y noroeste

Dos homicidios tuvieron lugar en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Uno se produjo en la zona norte y horas antes, un hombre fue asesinado en la zona noroeste. Las víctimas son dos varones que murieron tras ser baleados.
Un hombre de 36 años y otro cuya identidad se preserva fallecieron en el HECA tras ser alcanzados por disparos en hechos distintos. En uno de los ataques, una mujer resultó herida en una pierna. Se secuestraron vainas servidas en las escenas y no hay detenidos.
Dos homicidios tuvieron lugar en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Uno se produjo en la zona norte y horas antes, un hombre fue asesinado en la zona noroeste. Las víctimas son dos varones que murieron tras ser baleados.
Esta madrugada Oscar S. murió en el hospital de Emergencias de Rosario (Heca) donde había sido internado tras ser trasladado por una ambulancia del Sies desde Machaín al 1800.
Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que efectivos policiales concurrieron a esa zona tras recibir varios llamados en los que se denunciaban disparos de arma de fuego contra un domicilio. En ese marco, resultó herido Oscar F, quien sufrió una herida por arma de fuego en el abdomen con orificio de entrada y salida.
Sobre los autores hasta el momento no hay datos.
Otro crimen tuvo lugar en Ricardo Rojas y Pasaje 1707. El parte oficial indica que uniformados fueron convocados al lugar por la presencia de personas heridas por arma de fuego.
Se trataba de un hombre y una mujer, ambos heridos por balazos, quienes fueron llevados al policlínico San Martín por vecinos. Los policías se dirigiero al hospital y pudieron identificar a la mujer herida como Juana M., de 32 años, quien presentaba un disparo en la pierna derecha.
En tanto, el hombre identificado como Damián B., de 36 años, tenía dos heridas en el pecho, en el brazo y pierna derechos. Fue trasladado al Heca en donde falleció cerca de las 10 de la noche.
En el lugar del hecho se encontraron nueve vainas servidas. No se conocen datos sobre los autores.