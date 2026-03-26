Inseguridad y violencia

Rosario: dos homicidios en ataques a balazos en las zonas norte y noroeste

Un hombre de 36 años y otro cuya identidad se preserva fallecieron en el HECA tras ser alcanzados por disparos en hechos distintos. En uno de los ataques, una mujer resultó herida en una pierna. Se secuestraron vainas servidas en las escenas y no hay detenidos.