Dramático episodio en Rosario: se prendió fuego en medio de un reclamo salarial e hirió a dos policías
Un hombre de 36 años se encuentra en estado crítico tras atrincherarse y rociarse con combustible en una empresa de transporte de la zona oeste. El hecho ocurrió cuando la policía intentaba mediar en el conflicto. Dos efectivos resultaron con quemaduras al intentar rescatarlo.
Ante la gravedad del cuadro, personal policial se hizo presente e inició un protocolo de negociación para intentar que desistiera de su actitud.
Un mediodía de extrema tensión y horror se vivió este jueves en la zona oeste de Rosario, cuando un hombre de 36 años, ex empleado de seguridad de una firma de transporte, tomó la drástica decisión de prenderse fuego tras reclamar una deuda salarial de varios meses. El incidente, que tuvo lugar en un predio ubicado sobre la avenida Provincias Unidas al 3200, derivó en un operativo de emergencia que terminó con el manifestante y dos policías heridos.
Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar, el hombre —quien se desempeñaba como vigilador tercerizado— arribó a la empresa con el objetivo de exigir el pago de haberes adeudados. Ante la falta de respuestas satisfactorias, la situación escaló rápidamente: el sujeto se dirigió a una garita de seguridad, se atrincheró y amenazaba con incendiar el lugar mostrando un recipiente con combustible y un encendedor.
"¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más", se escucha exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados.
Ante la gravedad del cuadro, personal policial se hizo presente e inició un protocolo de negociación para intentar que desistiera de su actitud. Sin embargo, en un momento de desesperación y mientras los agentes subían por una escalera para reducirlo, el hombre accionó el encendedor, provocando una explosión inmediata.
"¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más", se escucha exclamar al empleado.
Policías heridos durante el rescate
Las llamas envolvieron rápidamente al trabajador y alcanzaron a dos de los efectivos que participaban del operativo. A pesar del caos, los uniformados y empleados de la firma lograron utilizar extintores de polvo químico para sofocar el fuego en el cuerpo del hombre y de los agentes.
Los dos policías sufrieron quemaduras en sus extremidades (brazos y manos) y fueron atendidos de urgencia, encontrándose fuera de peligro. Por su parte, el manifestante, identificado como O.P.M., llevó la peor parte: fue trasladado de inmediato por el servicio público de emergencias al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
Las llamas envolvieron rápidamente al trabajador y alcanzaron a dos de los efectivos que participaban del operativo.
Estado crítico y actuaciones judiciales
Desde el nosocomio informaron que el paciente ingresó con quemaduras en el 80% de su cuerpo, con compromiso de las vías aéreas, y permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado y riesgo de vida.
En el lugar del hecho trabajaron peritos de la policía y bomberos zapadores para reconstruir la secuencia. La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad de Homicidios Culposos, aunque se espera la intervención del fiscal de Violencia Institucional para analizar el accionar policial durante el procedimiento de rescate.
Fuentes cercanas al caso señalaron que el hombre atravesaba una situación económica asfixiante producto del atraso en sus pagos.
Testimonios de familiares indicaron que su intención original era "asustar" para obtener una respuesta, pero la situación se tornó incontrolable en cuestión de segundos, dejando una huella de dolor y una reflexión profunda sobre la crisis social y laboral que atraviesa la región.