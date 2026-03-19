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Dramático episodio en Rosario: se prendió fuego en medio de un reclamo salarial e hirió a dos policías

Un hombre de 36 años se encuentra en estado crítico tras atrincherarse y rociarse con combustible en una empresa de transporte de la zona oeste. El hecho ocurrió cuando la policía intentaba mediar en el conflicto. Dos efectivos resultaron con quemaduras al intentar rescatarlo.