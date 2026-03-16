Amenazaron a un hombre con una escopeta para robarle la bicicleta en barrio Transporte

Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó esta mañana a inmediaciones del cruce de pasaje Almafuerte y calle Pavón de la ciudad de Santa Fe, donde se había producido el robo de una bicicleta, según fue denunciado ante la Central de Emergencias 911.
Tras algunos rastrillajes, los uniformados localizaron a dos sospechosos de 20 años que se desplazaban en una moto por avenida Aristóbulo del Valle, a la altura de calle Ayacucho.
Los jóvenes fueron interceptados y entrevistados por los agentes, que también fueron abordados por un hombre de 45 años que les contó que esos muchachos le habían apuntado con una escopeta y lo habían golpeado para robarle su bicicleta.
La bici robada y recuperada. Foto: El Litoral
En casa
Los policías procedieron a aprehender a los denunciados y uno de ellos confesó que el vehículo sustraído estaba en su casa.
Fue así que todos se dirigieron hasta el mencionado domicilio, donde una mujer permitió el ingreso de los uniformados. Adentro estaba el birrodado y también una escopeta calibre 36 con cartuchería.
Los dos jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 8ª, donde se realizaron las actuaciones de rigor. En tanto, personal del área pericial efectuó las medidas correspondientes sobre los elementos secuestrados.