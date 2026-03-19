Violenta agresión en Mendoza: intentó calmar una pelea y terminó inconsciente en el piso

Una noche de salida terminó en una escena de violencia extrema en Maipú, Mendoza, donde un joven de 19 años fue atacado cuando intentó intervenir para frenar una pelea a la salida de un boliche. El episodio ocurrió en las inmediaciones de un local bailable ubicado sobre calle Paso y el Acceso Sur, y parte de la secuencia quedó filmada por personas que estaban en el lugar.
Según reconstruyó la familia, el chico había ido al boliche junto a su novia y otra pareja amiga. El conflicto se desató cuando un hombre ajeno al grupo habría intentado sobrepasarse con la novia de uno de sus amigos, lo que derivó primero en una discusión y luego en forcejeos y golpes.
En ese contexto, el joven decidió intervenir para apartar a su amigo del enfrentamiento. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes y los testimonios relevados, no llegó a colocarse en posición de pelea ni a prepararse para defenderse: recibió un golpe de puño de manera repentina y cayó al suelo, donde quedó inconsciente durante varios minutos.
La gravedad del ataque generó una fuerte preocupación en su entorno. El padre de la víctima sostuvo que el agresor golpeó “como si fuese un profesional” y advirtió que el desenlace pudo haber sido mucho peor. La familia aguarda además los resultados de estudios médicos para determinar si el joven sufrió fracturas en los huesos del rostro.
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Otro de los puntos que profundizó la indignación fue la falta de asistencia inmediata. Según denunciaron los allegados, ni el personal de seguridad privada del boliche ni los policías que se encontraban en las cercanías auxiliaron al joven después del ataque. Finalmente, debió ser retirado del lugar en el auto de la madre de uno de sus amigos.
A partir de lo ocurrido, la familia calificó el caso como un presunto “abandono de persona” y anticipó que avanzará con acciones legales para esclarecer el episodio y determinar responsabilidades. También reclamó que se identifique al agresor y cuestionó que alguien con ese nivel de violencia pueda seguir en libertad.
Mientras el joven continúa recuperándose, sus familiares insisten en que el caso no quede impune y en que se investigue tanto al autor del golpe como a quienes no actuaron a tiempo.