Subastarán una aeronave incautada en una histórica venta de bienes del delito en Rosario

La provincia de Santa Fe avanzó con la organización de una nueva subasta de bienes decomisados al delito que incluirá, por primera vez, una aeronave. El remate se realizará en abril en la ciudad de Rosario y marcará un hecho inédito a nivel provincial y nacional.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que ya comenzaron los preparativos: “estamos iniciando la quinta subasta del gobierno, ya hicimos el sorteo de los martilleros que van a participar de esta subasta que va a ser en el mes de abril en la ciudad de Rosario”.
Según detalló, se seleccionaron 20 profesionales para intervenir en el proceso, distribuidos entre distintas regiones de la provincia. Además, adelantó que en los próximos días se abrirá la inscripción para los interesados.
Ellote másllamativo
El dato más destacado de esta subasta será la incorporación de un avión privado, algo que no registra antecedentes en la provincia. “Ya estamos yendo a quienes estafan en mucho dinero y le estamos quitando los bienes, hasta llegar a un avión, que esto que pasa en Santa Fe no pasa en el resto de las provincias de Argentina”, sostuvo Figueroa Escauriza.
Por su parte, el subsecretario de la APRAD, Hernán Matich, confirmó las características del bien. “Es una aeronave de vuelo privado de seis plazas y es una oportunidad única para poder ofrecer estos bienes en subasta”. Asimismo, remarcó el carácter inédito de la iniciativa, “es la primera vez que la provincia de Santa Fe va a subastar una aeronave”.
Bienes que vuelven alcircuito legal
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo de estas subastas es darles un destino útil a los bienes incautados en causas judiciales. “Estos son bienes secuestrados en delitos de defraudaciones”, explicó Matich, y agregó que mantenerlos genera altos costos para el Estado.
En ese sentido, Figueroa Escauriza destacó la importancia de dinamizar estos activos: “la idea es que no queden tirados sino que rápidamente tenemos que venderlos para que tengan dinamismo”.
Matías Figueroa Escauriza destacó la importancia de dinamizar estos activo.
El funcionario también señaló que el traslado y resguardo de la aeronave implicó una inversión significativa: “el allanamiento donde se incautó fue muy costoso el traslado, porque desarmarlo son muchos millones de pesos”.
Subasta abierta
Además del avión, el remate incluirá una amplia variedad de vehículos. “Vamos a vender muchos lotes de autos y motos”, indicó Figueroa Escauriza, quien subrayó que se buscará facilitar el acceso a compradores. “Queremos tener muchos bienes en menos de 1 millón de pesos, para que mucha gente pueda comprarlo y que haga negocio”, afirmó.
La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario y contará con participación abierta a interesados de todo el país, consolidándose como una de las más importantes impulsadas por la provincia.