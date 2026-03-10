El legado de Leo Mattioli trasciende las fronteras de la música romántica. El ídolo santafesino, fallecido en agosto de 2011, no solo era un apasionado de los escenarios, sino también un reconocido entusiasta de los autos deportivos de alta gama. Esta semana, se confirmó que su último vehículo personal será subastado a través de una plataforma especializada en internet.
Subastarán el Audi TT de Leo Mattioli: los detalles de una pieza de colección
Un diseño con historia
Se trata de un Audi TT Roadster modelo 2004, equipado con un motor 1.8T de 225 hp. Este ejemplar acompañó al artista hasta sus últimos días y permaneció bajo el cuidado de su viuda, Marina Rosas, hasta el año 2022. Tras un breve paso por un coleccionista de Buenos Aires, el descapotable vuelve al mercado con un precio base que ronda los 34.000 dólares.
El vehículo es considerado un ícono del diseño industrial automotriz de finales de los noventa. Según los registros de la época, Mattioli adquirió la unidad en 2007, aunque debido a su intensa agenda de giras y presentaciones, el automóvil fue utilizado de manera muy ocasional, lo que permitió que se mantuviera en un estado de conservación excepcional hasta la actualidad.
Audi TT Roadster 2004, el modelo descapotable que perteneció a Leo Mattioli.
Detalles del remate
La modalidad de la venta será íntegramente online, lo que permite la participación de pujadores de todo el país. Los organizadores del evento destacan que, más allá de las especificaciones técnicas del coche, el valor agregado reside en su procedencia. El "León" solía ser visto por las calles de Santa Fe al volante de este biplaza, convirtiéndolo en un objeto de culto.
Vista trasera del deportivo alemán que será subastado de forma virtual esta semana.
El auto se entregará con toda la documentación al día y las certificaciones de titularidad pertinentes. Dada la carga emotiva y el fanatismo que despierta la figura de Mattioli en la región, se espera que el martillo cierre en una cifra que supere ampliamente los valores de mercado para este tipo de modelos convencionales. Es, sin dudas, un pedazo de la historia santafesina.