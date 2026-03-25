Detienen a una joven acusada de ejercer medicina con matrícula falsa en San José de la Esquina

En las últimas horas personal de la PDI detuvo a una mujer tras realizar dos allanamientos en la ciudad de San José de la Esquina -departamento Caseros-.
Se trata de una joven de 27 años que quedó a disposición de la justicia luego de una denuncia que cursó la directora de ese centro asistencial. La denunciada habría usado la matrícula de un profesional fallecido. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.
En las últimas horas personal de la PDI detuvo a una mujer tras realizar dos allanamientos en la ciudad de San José de la Esquina -departamento Caseros-.
La investigación surgió a partir de la denuncia que realizó la directora del Samco local. Dicha situación generó un fuerte impacto en ese poblado del sur santafesino.
Asimismo, se dio intervención al Colegio de Médicos de Rosario, que confirmó que la joven no se encontraba colegiada. Por otra parte, se busca determinar cuántos pacientes pasaron por su consultorio. La causa está a cargo del fiscal Emiliano Ehret del MPA, quien dispondrá las primeras medidas.
Las tareas investigativas permitieron detectar inconsistencias en la documentación presentada por la mujer, particularmente en los números de matrícula consignados. A su vez, un informe requerido al Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe confirmó que la misma no se encontraba inscripta en dicha institución.
En este contexto, y tras una serie de diligencias de campo, personal de PDI logró establecer el domicilio de la sospechosa, ubicado en calle J. J. Paso al 200 de San José de la Esquina.
Con la correspondiente orden judicial otorgada por la jueza interviniente, se llevó adelante el procedimiento, en el que se secuestró documentación que presentaría signos de adulteración, así como sellos con nombre de la implicada y numeración de matrícula.
Posteriormente, y por disposición del fiscal interviniente, se realizó un segundo allanamiento en una vivienda lindante, también ubicada en calle J. J. Paso al 200, el cual no arrojó resultados de interés investigativo.
En virtud de los elementos reunidos, el fiscal a cargo ordenó la detención de la principal investigada. Finalmente, en horas de la tarde, la mujer se presentó de manera espontánea en sede policial, donde se hizo efectiva la medida judicial, quedando detenida a disposición de la Justicia.