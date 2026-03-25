Departamento Caseros

Detienen a una joven acusada de ejercer medicina con matrícula falsa en San José de la Esquina

Se trata de una joven de 27 años que quedó a disposición de la justicia luego de una denuncia que cursó la directora de ese centro asistencial. La denunciada habría usado la matrícula de un profesional fallecido. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Casilda.