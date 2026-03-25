En Alto Verde: un bebé en estado crítico tras caerse adentro de un balde con agua

Un bebé de un año permanece en estado crítico en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia luego de caer en un balde con agua, en un dramático suceso ocurrido la tarde del martes en Alto Verde, ciudad de Santa Fe. El menor ingresó sin signos vitales, fue reanimado por los médicos y actualmente se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
Según explicó el médico Daniel Farina, el niño fue derivado desde un centro de salud de Alto Verde, donde recibió las primeras maniobras de reanimación.
“El paciente fue trasladado con diagnóstico de asfixia por inmersión. En el centro de salud logran recuperar signos vitales, pero al ingresar al hospital nuevamente estaba sin signos, por lo que requirió RCP”, detalló el profesional.
La situación obligó a un segundo proceso de reanimación ya en la guardia del Alassia, donde finalmente lograron estabilizarlo y derivarlo a terapia intensiva.
Estado crítico y pronóstico reservado
El cuadro del menor es delicado. Los especialistas advierten que el tiempo transcurrido sin oxígeno es determinante.
El menor permanece internado en el hospital de Niños. Foto: archivo El Litoral
“El pronóstico es serio. Cuanto más tiempo el organismo permanece en hipoxia, mayor es el riesgo de secuelas, principalmente neurológicas”, indicó Farina.
Además, señaló que en este tipo de episodios muchas veces no se puede establecer con precisión cuánto tiempo estuvo el niño sumergido, aunque en general se presume que supera varios minutos cuando es encontrado sin signos vitales.
Accidente doméstico y alerta
El hecho ocurrió en un balde con agua, un elemento cotidiano que puede convertirse en un riesgo letal para niños pequeños. “El accidente fue en un recipiente de unos 20 litros. No hace falta una pileta para que ocurra una asfixia por inmersión”, advirtió el médico.
En ese sentido, remarcó que los accidentes domésticos más frecuentes en menores de 4 años incluyen intoxicaciones, quemaduras y episodios de inmersión.