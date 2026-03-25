Precaución al transitar la zona

Túnel Subfluvial: realizan tareas de bacheo en el pavimento tras detectar incumplimientos

Las obras se reactivan luego de que el Ente biprovincial de Santa Fe y Entre Ríos detectara inconsistencias en los estándares de resistencia de los trabajos hechos en primera instancia. Permanecieron paralizadas durante 90 días.