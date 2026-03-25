Túnel Subfluvial: realizan tareas de bacheo en el pavimento tras detectar incumplimientos
Las obras se reactivan luego de que el Ente biprovincial de Santa Fe y Entre Ríos detectara inconsistencias en los estándares de resistencia de los trabajos hechos en primera instancia. Permanecieron paralizadas durante 90 días.
Desde el Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” informaron que este miércoles, a partir de las 8 de la mañana, se retomaron las obras previstas en la licitación N° 483/25 “Bacheo en Pavimento Rígido” ya que la empresa contratista debe reconstruir una serie de sectores de la obra. La paralización de los trabajos se debió a las irregularidades detectadas en la ejecución de la obra, por las autoridades del Ente, determinando que la empresa deberá asumir el costo de la demolición y readecuación de la obra sin generarle un costo extra al Estado.
La reactivación llega luego de más de 90 días de parate. El freno a la ejecución de la obra se debió a que las autoridades del Ente llevaron adelante minuciosos controles para evaluar la calidad de la ejecución de la obra y detectaron irregularidades. Las autoridades de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos resolvieron exigir a la empresa demoler lo realizado y ejecutarlo nuevamente a costo del privado que ganó la licitación y sin erogaciones extras para ambos Estados provinciales.
En obras. Gentileza.
En el marco de la ejecución del plan integral de obras que lleva adelante el Túnel Subfluvial, se procedió a la reparación de una superficie de casi 2000 m2 de losas de hormigón en pavimento rígido. A partir de los controles de calidad que se realizan de forma permanente, el área de Inspección del Ente interprovincial detectó sectores que no cumplían con los estándares técnicos exigidos en el pliego de condiciones.
En este sentido, tras los ensayos de laboratorio realizados sobre probetas y testigos calados que se extraen del hormigón utilizado en obra, los equipos técnicos -conformados en el marco del convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial- determinaron que algunos paños de hormigón presentan variaciones en su resistencia final. Si bien el material cumple con la dosificación solicitada en el pliego N° 483/25 “Bacheo en Pavimento Rígido”, los resultados ‘in situ’ arrojaron valores que no cumplen con la resistencia durabilidad exigida.
Garantía y responsabilidad de la empresa
En virtud de las cláusulas de garantía establecidas en el contrato, se ha dispuesto que la empresa contratista proceda a la demolición y reconstrucción de los sectores observados, siendo responsabilidad total de la firma constructora asegurar que el resultado final coincida con la fórmula aprobada por pliego.
Cronograma de trabajos
Las tareas comenzarán el miércoles 25 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, generando reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras.