Invierten más de $477 millones en el mantenimiento del Túnel Subfluvial

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos avanzan con un plan de mantenimiento integral en el Túnel Subfluvial“Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis”, con una inversión que supera los $477 millones. Las tareas incluyen la reconstrucción de pavimento rígido en los accesos y el sellado preventivo de juntas en el viaducto.
La semana pasada comenzó la reconstrucción de casi 2000 m² de losas de hormigón en ambas cabeceras del túnel, una obra a cargo de la empresa Norvial Arg. SA con un presupuesto de $433,9 millones. En paralelo, este lunes se puso en marcha la colocación de material hidroactivo en las juntas del viaducto, trabajos que demandan $43,6 millones y están a cargo de la firma Hayce.
Desde el área de Obras Civiles del Ente Interprovincial explicaron que estas intervenciones forman parte de los cinco principales ejes de mantenimiento del viaducto, que incluyen controles estructurales e hídricos, iluminación, ventilación, seguridad y confort vial. “En ese rango, el sellado de juntas entre los tubos ocupa la primera posición en importancia”, señalaron.
Las obras en una de las cabeceras del Túnel Subfluvial que conecta ambas capitales. Gobierno Provincial.
Control y prevención
El túnel cuenta con un sistema regular de monitoreo a cargo del personal de recursos hídricos y obras civiles. Los técnicos recorren los 2,4 kilómetros de extensión de la estructura por debajo de la calzada para realizar inspecciones oculares y detectar posibles filtraciones. Según explicaron, el mantenimiento de las juntas sólo puede realizarse en invierno, debido al fenómeno de dilatación y contracción de los materiales: en verano, el calor sella las uniones, mientras que en épocas frías se generan espacios que pueden permitir filtraciones.
En esta oportunidad no se detectaron filtraciones, pero ya transcurrieron dos años desde la última intervención, lo que motivó la decisión de reforzar el sellado.
El túnel fue una de las obras más importantes del siglo XX.
Materiales y estructura
Cuando el túnel fue construido en la década del 60, el sellado de las juntas se realizaba con goma, bentonita y cemento fluido denso, mientras que en el interior se utilizaba materia Sika. Hoy se emplea un material hidroactivo seco, que al contacto con el agua se expande entre 5 y 10 veces su volumen, generando un tapón que asegura el cierre hermético.
El viaducto está conformado por 37 tubos de 65,45 metros de longitud cada uno, que suman más de 2.421 metros. Entre ellos existen 36 juntas, además de otras dos que vinculan los tubos con los edificios de ventilación.
Pavimentación de accesos
En paralelo, avanza la obra de reconstrucción de losas en los accesos al túnel. Se trata de casi 2000 m² de pavimento rígido que están siendo demolidos y reconstruidos en su totalidad. Según el Ente Interprovincial, la última intervención de estas características se realizó hace más de una década, en un plan de obras ejecutado en etapas hasta 2019.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.