#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Violencia de género

Aprehendido por privación ilegítima de la libertad y amenazas en la ciudad de Santa Fe

El procedimiento se realizó en Garmendia al 9300 tras un aviso al 911. Una mujer denunció privación ilegítima de la libertad y amenazas con arma de fuego.

El arma secuestrada en poder del acusado. Foto: GentilezaEl arma secuestrada en poder del acusado. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

En las primeras horas de la mañana de hoy, personal policial intervino en un procedimiento realizado en Garmendia al 9300, en la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénPerros matan más de 3 mil pollos en una granja de Recreo Sur

El hecho se inició a partir de una comisión de la Central de Emergencias 911 por una llamada interrumpida. Mientras los efectivos se dirigían por la zona, al llegar a la intersección de calles Santa Cruz y Garmendia, observaron a una mujer de 23 años que, a viva voz, manifestaba haber sido retenida contra su voluntad y amenazada con un arma de fuego.

Personal policial trabajó en el camino rural donde fue hallado el cuerpo sin vida.Imagen ilustrativa.

Detenido y secuestro de un arma

Ante la gravedad de la situación, se procedió a la identificación de un hombre de 39 años, quien se encontraba en el lugar y brindó explicaciones que no lograron desvirtuar los dichos de la víctima.

Mirá tambiénIncendio y destrucción total de un automóvil abandonado en Blas Parera

Por tal motivo, los uniformados llevaron adelante la aprehensión del involucrado, procediendo además al secuestro de un arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho.

Tanto la víctima como el aprehendido fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a sede policial, donde se continúan las actuaciones correspondientes por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Violencia de Género

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro