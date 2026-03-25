Aprehendido por privación ilegítima de la libertad y amenazas en la ciudad de Santa Fe

En las primeras horas de la mañana de hoy, personal policial intervino en un procedimiento realizado en Garmendia al 9300, en la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento se realizó en Garmendia al 9300 tras un aviso al 911. Una mujer denunció privación ilegítima de la libertad y amenazas con arma de fuego.
En las primeras horas de la mañana de hoy, personal policial intervino en un procedimiento realizado en Garmendia al 9300, en la ciudad de Santa Fe.
El hecho se inició a partir de una comisión de la Central de Emergencias 911 por una llamada interrumpida. Mientras los efectivos se dirigían por la zona, al llegar a la intersección de calles Santa Cruz y Garmendia, observaron a una mujer de 23 años que, a viva voz, manifestaba haber sido retenida contra su voluntad y amenazada con un arma de fuego.
Ante la gravedad de la situación, se procedió a la identificación de un hombre de 39 años, quien se encontraba en el lugar y brindó explicaciones que no lograron desvirtuar los dichos de la víctima.
Por tal motivo, los uniformados llevaron adelante la aprehensión del involucrado, procediendo además al secuestro de un arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho.
Tanto la víctima como el aprehendido fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a sede policial, donde se continúan las actuaciones correspondientes por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género.