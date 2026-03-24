Un accidente en la Autopista Rosario - Santa Fe complicó el retorno del feriado
El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes en el kilómetro 149, en la mano hacia la capital provincial. El tránsito permaneció reducido a un solo carril durante un tramo de 300 metros, provocando complicaciones en el flujo vehicular.
El accidente ocurrió en el kilómetro 149 de la Autopista Rosario-Santa Fe.
La tarde de este martes feriado, que hasta entonces transcurría con la calma propia de una jornada de descanso, se vio alterada por un accidente vial en el corredor que une las dos principales ciudades de la provincia. En el kilómetro 149 de la Autopista Rosario-Santa Fe, el choque entre un automóvil y una motocicleta activó los protocolos de emergencia y generó importantes demoras para quienes regresaban a la capital santafesina.
El incidente tuvo lugar en un momento de intenso movimiento vehicular, típico de los cierres de fin de semana largos o feriados, cuando el flujo de conductores que ingresa a la ciudad se incrementa considerablemente.
El choque entre un automóvil y una motocicleta activó los protocolos de emergencia y generó importantes demoras para quienes regresaban a la capital santafesina.
Operativo y reducción de calzada
Como consecuencia del impacto entre ambos vehículos, las autoridades de Seguridad Vial, Emergencias y de la Autopista debieron intervenir de inmediato. Por razones de seguridad y para permitir las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito fue reducido a un solo carril en un sector de aproximadamente 300 metros.
Esta restricción parcial de la calzada provocó filas de vehículos y un avance a paso de hombre en la zona del siniestro. La señalización preventiva se dispuso varios metros antes para alertar a los automovilistas y evitar posibles choques en cadena, un riesgo latente en este tipo de situaciones sobre la traza asfáltica.
El incidente tuvo lugar en un momento de intenso movimiento vehicular, típico de los cierres de fin de semana largos o feriados.
El riesgo en los accesos
Si bien las causas mecánicas del choque entre la moto y el auto aún son materia de investigación, el episodio vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los rodados menores en rutas de alta velocidad y en la importancia de mantener la distancia de frenado en días de alto caudal de tráfico.
Pasadas las horas, y una vez removidas las unidades involucradas, la circulación comenzó a normalizarse paulatinamente, aunque el personal policial permaneció en el lugar para garantizar el ordenamiento vial. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones de quienes circulaban en los vehículos afectados.
Ante este escenario, se recomienda circular con precaución por la zona y mantener especial cuidado en los ingresos y egresos a la ciudad en este martes donde muchas personas circulan en la finalización del fin de semana largo. La concentración de vehículos en los puntos de acceso suele elevar el riesgo de incidentes, por lo que la paciencia y el respeto por las normas de tránsito resultan vitales.