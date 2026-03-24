Circulación reducida

Un accidente en la Autopista Rosario - Santa Fe complicó el retorno del feriado

El siniestro ocurrió durante la tarde de este martes en el kilómetro 149, en la mano hacia la capital provincial. El tránsito permaneció reducido a un solo carril durante un tramo de 300 metros, provocando complicaciones en el flujo vehicular.