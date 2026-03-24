Múltiples accidentes sobre la Ruta 11 durante el fin de semana XL

En la tarde del sábado, tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre traza vial en jurisdicción de Calchaquí.
La saga de siniestros comenzó el viernes y se extendió hasta el martes 24. Con buen o mal tiempo la vía nacional sigue siendo terreno propicio para derrapes, tumbos y colisiones.
En la tarde del sábado, tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre traza vial en jurisdicción de Calchaquí.
La Ruta Nacional 11, en su extenso trayecto por el norte provincial, volvió a registrar numerosos accidentes viales, una realidad recurrente moldeada por la deteriorada calzada, la falta en muchos tramos de señalizaciones verticales y horizontales, malas condiciones climáticas, animales sueltos y, también en algunos casos, impericia al manejar.
La lista de sucesos comenzó en la mañana del viernes 20, con un accidente de tránsito sin personas lesionadas a la altura del Hospital nuevo de la ciudad de Reconquista.
El hecho ocurrió alrededor de las 9. Personal del C.G.I. de la Unidad Regional IX que intervino en el lugar informó que el siniestro involucró a un automóvil Fiat Palio, color negro, conducido por Héctor Antonio Soto (34), domiciliado en Vera, quien circulaba en sentido sur-norte.
Por causas que se tratan de establecer, el vehículo colisionó con un camión Fiat Iveco 440 con remolque, perteneciente a la empresa Refsagas, guiado por Epifanio Apolonio Rojas (39), oriundo de Formosa.
Como consecuencia del impacto, el automóvil perdió el control, salió de la calzada y terminó en la banquina, donde colisionó contra un cartel de señalización vial.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.
En la tarde del día siguiente, tres vehículos se vieron involucrados en un accidente sobre traza vial. A las 16:50 del sábado, numerarios del Comando Radioeléctrico Zona Sur de Calchaquí (Dpto. Vera) acudieron a kilómetros 671 de la RN 11 raíz de haberse producido un accidente de tránsito en la que intervinieron tres vehículos que, llamativamente circulaban en la misma dirección, hacia el sur.
Se trató de dos camionetas, una Chevrolet Trucker gris, conducida por una mujer, y una Toyota Hilux blanca, guiada por un hombre de 47 años. A su vez, se vio involucrado un tercer vehículo, no identificado, cuyo conductor continuó su marcha ausentándose del lugar del hecho.
De acuerdo a las manifestaciones recabadas, el rodado que precedía a los accidentados habría detenido su marcha de manera imprevista, lo que derivó en el impacto entre los que venían de atrás. Como consecuencia del hecho, solo se registraron daños materiales y no resultaron personas lesionadas.
Más tarde, a las 23:15, efectivos de la Comisaría 3ra. de Avellaneda se apersonaron en la intersección de Ruta 11 y Calle 25 debido a que, ese punto de la ciudad, colisionaron una motocicleta Yamaha 125 cc, que manejaban un vecino de ese medio, y un Renault Megane, conducido por un hombre también domiciliado en la urbe.
Como consecuencia del siniestro, una unidad sanitaria trasladó al conductor del birrodado al Hospital Central de Reconquista.
En la siesta del domingo, un aviso telefónico a la 911 dio cuenta de vehículo volcado sobre Ruta Nacional 11, a la altura del empalme con Ruta Provincial N° 36, al norte de Vera.
En la siesta del domingo, un aviso telefónico a la 911 dio cuenta de vehículo volcado sobre Ruta Nacional 11, a la altura del empalme con Ruta Provincial N° 36, al norte de Vera.
Los policías que tomaron intervención constataron la presencia de un automóvil volcado en la cuneta de la banquina. Su conductor, domiciliado en la ciudad de Córdoba, perdió el control del rodado de su Toyota Yaris, mientras circulaba en sentido sur-norte, lo que provocó el siniestro.
El sujeto no presentó lesiones y no requirió asistencia médica. En el lugar trabajó personal de Bomberos Zapadores, procediéndose además a la extracción de pertenencias del interior del vehículo.
El auto permaneció en el sitio bajo custodia policial, en tanto el conductor no resultó lesionado y fue trasladado a sede policial a los fines de realizar las actuaciones correspondientes.
Un accidente de tránsito se registró en la madrugada del 24 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 889, en el ingreso a San Antonio de Obligado.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en jurisdicción de la localidad del norte de General Obligado. Personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX acudió al lugar tras un llamado telefónico y comprobó la presencia de dos equinos sobre la cinta asfáltica, en la zona de la rotonda, y un automóvil Renault Sandero blanco detenido sobre la banquina.
La conductora, una joven domiciliada en el pueblo, manifestó que circulaba en hacia el sur cuando colisionó con un caballo que cruzó la ruta. Tras el impacto, el animal se reincorporó y continuó su recorrido junto a otro equino.
Como consecuencia, fue trasladada por Bomberos Voluntarios de Las Toscas al Hospital local para su atención. En el lugar también intervino personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” (Villa Ocampo), que procedió al secuestro preventivo de ambos animales.
La causa fue caratulada como “omisión de custodia animal” en el marco de la Ley Provincial N° 13.774.
Frente la Hospital de Reconquista colisionaron un automóvil Renault Megane, y una motocicleta Corven Energy 110 cc.
Un accidente de tránsito se registró en la mañana del 24 de marzo sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del Hospital nuevo de la ciudad de Reconquista.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:05, cuando personal del C.G.I. de la Unidad Regional IX fue comisionado por el 911 tras un aviso de siniestro vial.
Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Renault Megane, conducido por un vecino mayor de edad, y una motocicleta Corven Energy 110 cc, guiada por otro hombre, ambos domiciliados en la ciudad.
Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado por una ambulancia del servicio 107 al Hospital Regional de Reconquista para su atención.