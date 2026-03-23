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Camión cayó al río Carcarañá en la autopista Rosario - Santa Fe

El siniestro se registró este lunes pasadas las 17 horas. El chofer fue trasladado al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

Autopista Rosario–Santa Fe: despiste de camión en el km 30, a la altura de Villa La Ribera.Autopista Rosario–Santa Fe: despiste de camión en el km 30, a la altura de Villa La Ribera.
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Un camión cayó este lunes por la tarde al río Carcarañá tras desviarse de la trazada en el puente de la autopista Rosario - Santa Fe.

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El siniestro vial se registró pasadas las 17 horas en sentido sur-norte despistó a la altura del km 28, a la altura de Villa La Ribera, donde el rodado pesado quedó dentro del surco de agua.

Según los primeros informes del personal policial, el conductor fue rescatado minutos después del accidente y trasladado al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

La situación del tránsito

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se indicó que en el kilómetro 30, altura de Villa La Ribera en sentido a Santa Fe, se estableció un corte y desvío hacia Ruta Nacional 11 en acceso a Villa la Ribera por el siniestro vial.

Autopista Rosario–Santa Fe: despiste de camión en el km 30, a la altura de Villa La RiberaAutopista Rosario–Santa Fe: despiste de camión en el km 30, a la altura de Villa La Ribera.

Se solicitó además, por las vías oficiales tras la intervención policial y de tránsito, circular con precaución.

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En consecuencia, pasadas las 18 horas se registra una importante congestión vehicular en el kilómetro 28, con ciertas demoras en la circulación.

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