Volvián de Pinamar

Ruta 74: un padre y su hijo perdieron la vida tras chocar contra un árbol

Ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta, cuando la camioneta perdió el control y terminó impactando de frente. Un hombre y su hijo fallecieron en el siniestro, mientras que una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital.