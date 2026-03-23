#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Volvián de Pinamar

Ruta 74: un padre y su hijo perdieron la vida tras chocar contra un árbol

Ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta, cuando la camioneta perdió el control y terminó impactando de frente. Un hombre y su hijo fallecieron en el siniestro, mientras que una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital.

La familia regresaba a la provincia de Santiago del Estero luego de trabajar en la temporada de verano en Pinamar.La familia regresaba a la provincia de Santiago del Estero luego de trabajar en la temporada de verano en Pinamar.
Seguinos en
Por: 

Un joven de 24 años y su bebé murieron, mientras que una mujer resultó gravemente herida, tras un accidente ocurrido en la madrugada del domingo en el kilómetro 18 de la Ruta 74, cerca de General Madariaga. La camioneta Toyota Hilux en la que viajaban perdió el control y se estrelló de frente contra un árbol.

Mirá tambiénChoque frontal en Ruta 30 dejó un muerto y un herido de gravedad

Víctimas y traslado

Marcio Flores falleció en el acto. Su hijo y Antonella Ovejero, de 31 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga. El bebé presentaba traumatismos graves en cráneo, tórax y cadera y, pese a las maniobras de reanimación, falleció durante el traslado. Ovejero permaneció internada en estado crítico.

La familia regresaba a Santiago del Estero luego de trabajar durante la temporada de verano. El accidente sorprendió a la comunidad local, que lamentó la tragedia en la ruta.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Las autoridades abrieron una investigación por homicidio culposo para determinar si el choque se produjo por falla mecánica, error humano o condiciones adversas en la calzada.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santiago del Estero
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro