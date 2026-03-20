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Choque frontal en Ruta 30 dejó un muerto y un herido de gravedad

El siniestro ocurrió en Moquehuá, Chivilcoy, y la víctima falleció calcinada dentro de su vehículo, mientras que otra persona resultó gravemente lesionada y fue trasladada al hospital local.

Un choque frontal entre una camioneta y un auto provocó la muerte de un hombre calcinado.Un choque frontal entre una camioneta y un auto provocó la muerte de un hombre calcinado.
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Un violento choque frontal entre una camioneta y un automóvil terminó con la vida de un hombre y dejó a otro con graves lesiones en la Ruta N° 30, a la altura de Moquehuá, en el partido bonaerense de Chivilcoy.

La víctima, oriunda de Capitán Sarmiento, quedó atrapada dentro de su vehículo, que se incendió tras el impacto. El conductor del otro auto, procedente de Lobos, fue trasladado al Hospital Municipal de Chivilcoy, donde permanece internado. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la Policía Vial se encuentra a cargo de la investigación.

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Peritajes y trabajo policial

El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, informó que los peritos realizaron un exhaustivo trabajo para identificar al hombre fallecido, debido a que el automóvil quedó completamente calcinado. La identificación se logró principalmente a partir de la patente del vehículo, registrada a nombre de una empresa de producción avícola.

Durante varias horas, el tránsito en la Ruta N° 30 permaneció interrumpido mientras se realizaban los peritajes, se retiraban los vehículos y se limpiaba la calzada.

El accidente ocurrió cerca de Moquehuá, en el partido bonaerense de Chivilcoy.El accidente ocurrió cerca de Moquehuá, en el partido bonaerense de Chivilcoy.

Dolor de familiares y allegados

Amigos y familiares de la víctima expresaron su profundo pesar por el accidente. Un compañero recordó que Sarradel, padre de dos hijos, había festejado su cumpleaños apenas unos días antes de la tragedia.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron este choque frontal, en busca de esclarecer la dinámica del accidente y determinar responsabilidades.

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