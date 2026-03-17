Persecución, choque y captura en una noche al límite en barrio Guadalupe
La secuencia comenzó en la zona de la Basílica de Guadalupe donde el conductor de una camioneta escapó de un control policial. En la persecución chocó con un patrullero y luego contra un árbol. Fue detenido.
Persecución y captura en barrio Guadalupe. Foto: Gentileza
La secuencia tuvo todos los condimentos de una noche al límite: sirenas, maniobras al filo y un desenlace abrupto contra un árbol. Ocurrió minutos antes de la medianoche del lunes en barrio Guadalupe, cuando un control de rutina derivó en una persecución que se extendió por varios minutos y terminó con un joven aprehendido tras intentar escapar a toda velocidad por distintas arterias del sector.
Todo comenzó cerca de las 23:50 en la zona de Javier de la Rosa, a la altura de la Basílica de Guadalupe. Allí, personal policial que patrullaba el área intentó identificar a una camioneta Ford Ranger gris. Lejos de acatar la orden, el conductor pisó el acelerador y obligó a los uniformados a iniciar un seguimiento controlado, con balizas encendidas y comunicación permanente por frecuencia.
Choque contra un patrullero
Durante unos 15 minutos, el vehículo esquivó controles y avanzó sin detenerse, en un recorrido que incluyó varios cambios de dirección. En calle French al 2000 se produjo un primer contacto: el móvil policial impactó contra la camioneta, aunque eso no fue suficiente para detener la fuga. El conductor retomó la marcha y siguió por avenida French hacia el este.
Los daños en el patrullero que fue colisionado por la camioneta en fuga. Foto: Gentileza
La persecución sumó nuevos actores cuando otro patrullero logró visualizar la escena en la intersección de French y Dorrego. Allí, el fugitivo dobló hacia el sur y mantuvo la huida hasta llegar a Ayacucho, donde la situación se descontroló definitivamente: el rodado se subió al cantero, impactó contra un árbol caído y quedó fuera de carrera.
Fuga y captura
Sin perder tiempo, el hombre abandonó la camioneta y continuó la fuga a pie. Pero el intento duró poco. A los pocos metros, en Ayacucho y Avellaneda, fue reducido por los agentes que venían tras sus pasos.
En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones, a través de su división Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo y la escena del choque.
El detenido fue identificado como L. Z. de 25 años, quien fue trasladado a la Estación Norte tras el control médico de rigor. La causa quedó caratulada como Resistencia a la autoridad y Daños a bienes del Estado.
Una noche agitada que volvió a poner en primer plano los riesgos de las persecuciones urbanas y la tensión que se vive cuando alguien decide escapar sin medir consecuencias.