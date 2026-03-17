Paraná: una insólita pelea por la sombra de un árbol terminó en escándalo

Una discusión por un auto estacionado derivó en un episodio de violencia que sorprendió a vecinos y transeúntes en la zona de la Base Aérea de Paraná, frente a una institución educativa. La secuencia, además, quedó registrada en video y rápidamente se volvió motivo de indignación.
El hecho ocurrió sobre calle Jorge Newbery, donde una mujer salió de su vivienda para increpar al conductor de un vehículo que había dejado el auto frente a la propiedad, bajo la sombra de un árbol ubicado en la vía pública.
De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio entrerriano, la mujer le reclamó que retirara el automóvil y sostuvo que nadie podía estacionar en ese sector porque estaba ocupando “la sombra de su árbol”. Ese fue el punto de partida de un cruce que fue escalando en tensión.
Con el correr de los minutos, la discusión dejó de ser verbal. Según relataron testigos, la mujer perdió el control y comenzó a agredir físicamente al conductor, que permanecía dentro del vehículo mientras intentaba registrar lo que estaba pasando con su celular.
En medio del altercado, la agresora abrió la puerta del auto y lanzó golpes contra el hombre. La escena estuvo acompañada por gritos y amenazas, en una situación que se desarrolló a plena luz del día y ante la mirada de varias personas que circulaban por la zona escolar.
La violencia del episodio generó sorpresa porque se produjo en un sector muy concurrido, frente a una escuela y en un horario de movimiento habitual. Lo que había comenzado como una queja por el lugar en que estaba detenido un vehículo terminó convirtiéndose en una agresión en plena calle.
Hasta el momento, no trascendieron datos sobre eventuales intervenciones policiales posteriores ni sobre denuncias formales entre las partes involucradas.