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En barrio Coronel Dorrego: allanamientos y detenciones por robo de motos y abuso de armas

En total fueron cerca de 15 allanamientos. Hay mayores y menores de edad detenidos y trasladados a sede policial. También se secuestraron motos y elementos probatorios.

Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.
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Con 15 allanamientos ejecutados en simultáneo, el secuestro de varias motocicletas y la detención de sospechosos, un amplio operativo policial irrumpió en la mañana de este martes en barrio Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento respondió a una orden judicial en el marco de una investigación por robos de motos y abuso de armas que mantiene en alerta a la zona desde hace semanas.

Irrupciones al amanecer

El despliegue comenzó en las primeras horas del día, cuando distintas secciones especializadas de la URI y de la PDI avanzaron de manera coordinada sobre múltiples domicilios. La logística no fue menor: cada intervención estuvo sincronizada para evitar movimientos previos que pudieran entorpecer la causa o facilitar fugas.

Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.Múltiples allanamientos en barrio Coronel Dorrego. Foto: Flavio Raina

En la operación participaron efectivos de la Policía de Investigaciones, junto con grupos tácticos como el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Operaciones Tácticas, que brindaron apoyo en los ingresos a las viviendas señaladas.

Zona roja

Uno de los focos más visibles se registró en la esquina de Lavalle y Azcuénaga, donde la concentración de móviles y agentes llamó la atención de los vecinos. Desde temprano, la circulación en ese sector se vio alterada por el movimiento constante de uniformados.

Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.Múltiples allanamientos en barrio Coronel Dorrego. Foto: Flavio Raina

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que entre los detenidos habría mayores y menores de edad, presuntamente relacionados con un grupo conocido como “Los Pirañitas”, señalado por su participación en distintos hechos de robo de motocicletas.

Coronel Dorrego allanamientos. Foto: Flavio Raina.Múltiples allanamientos en barrio Coronel Dorrego. Foto: Flavio Raina

El operativo dejó como saldo no solo detenciones y vehículos recuperados, sino también un mensaje claro: la investigación sigue en marcha y podría tener nuevos capítulos en las próximas

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