En barrio Coronel Dorrego: allanamientos y detenciones por robo de motos y abuso de armas

Con 15 allanamientos ejecutados en simultáneo, el secuestro de varias motocicletas y la detención de sospechosos, un amplio operativo policial irrumpió en la mañana de este martes en barrio Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe.
En total fueron cerca de 15 allanamientos. Hay mayores y menores de edad detenidos y trasladados a sede policial. También se secuestraron motos y elementos probatorios.
Con 15 allanamientos ejecutados en simultáneo, el secuestro de varias motocicletas y la detención de sospechosos, un amplio operativo policial irrumpió en la mañana de este martes en barrio Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento respondió a una orden judicial en el marco de una investigación por robos de motos y abuso de armas que mantiene en alerta a la zona desde hace semanas.
El despliegue comenzó en las primeras horas del día, cuando distintas secciones especializadas de la URI y de la PDI avanzaron de manera coordinada sobre múltiples domicilios. La logística no fue menor: cada intervención estuvo sincronizada para evitar movimientos previos que pudieran entorpecer la causa o facilitar fugas.
En la operación participaron efectivos de la Policía de Investigaciones, junto con grupos tácticos como el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Operaciones Tácticas, que brindaron apoyo en los ingresos a las viviendas señaladas.
Uno de los focos más visibles se registró en la esquina de Lavalle y Azcuénaga, donde la concentración de móviles y agentes llamó la atención de los vecinos. Desde temprano, la circulación en ese sector se vio alterada por el movimiento constante de uniformados.
Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que entre los detenidos habría mayores y menores de edad, presuntamente relacionados con un grupo conocido como “Los Pirañitas”, señalado por su participación en distintos hechos de robo de motocicletas.
El operativo dejó como saldo no solo detenciones y vehículos recuperados, sino también un mensaje claro: la investigación sigue en marcha y podría tener nuevos capítulos en las próximas