#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Operativo de la PDI

Avellaneda: detuvieron a dos hombres por abuso sexual contra una menor de 14 años

La víctima tiene 14 años y señaló a ambos acusados como responsables. Los imputados tienen 50 y 69 años y enfrentan cargos de extrema gravedad.

La confesión de la víctima permitió identificar a los abusadores. Foto: archivo El LitoralLa confesión de la víctima permitió identificar a los abusadores. Foto: archivo El Litoral
Seguinos en
Por: 

La Policía de Investigaciones, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Familiar y Sexual – Región IV, llevó adelante procedimientos en la ciudad de Avellaneda que culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual, en la que resultó víctima una menor de 14 años.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Valentín Hereñu, y con los recaudos legales correspondientes, personal de PDI detuvo el pasado domingo a dos hombres indentificados como R. C. M., de 50 años y C. L. I., de 69, quienes fueron imputados por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.

La madre denuncia

De acuerdo a las actuaciones, la investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la progenitora de la menor, quien manifestó haber tomado conocimiento de los hechos a través del relato de su hija, señalando a ambos imputados como presuntos autores de los abusos.

Asimismo, durante los procedimientos se concretó el secuestro de un teléfono celular de interés para la causa.

Ambos imputados fueron trasladados a sede policial en calidad de detenidos y a disposición de la justicia interviniente.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe
PDI

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro