Avellaneda: detuvieron a dos hombres por abuso sexual contra una menor de 14 años

La Policía de Investigaciones, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Familiar y Sexual – Región IV, llevó adelante procedimientos en la ciudad de Avellaneda que culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual, en la que resultó víctima una menor de 14 años.
Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Valentín Hereñu, y con los recaudos legales correspondientes, personal de PDI detuvo el pasado domingo a dos hombres indentificados como R. C. M., de 50 años y C. L. I., de 69, quienes fueron imputados por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
La madre denuncia
De acuerdo a las actuaciones, la investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la progenitora de la menor, quien manifestó haber tomado conocimiento de los hechos a través del relato de su hija, señalando a ambos imputados como presuntos autores de los abusos.
Asimismo, durante los procedimientos se concretó el secuestro de un teléfono celular de interés para la causa.
Ambos imputados fueron trasladados a sede policial en calidad de detenidos y a disposición de la justicia interviniente.