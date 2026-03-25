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Venado Tuerto amplía su red de desfibriladores para emergencias cardiovasculares

Incorporan nuevos desfibriladores y equipamiento para ampliar la cobertura ante emergencias.

Personal de salud realiza prácticas de RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en el marco de las capacitaciones para ampliar la respuesta ante emergencias cardiovasculares en la ciudad.Personal de salud realiza prácticas de RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en el marco de las capacitaciones para ampliar la respuesta ante emergencias cardiovasculares en la ciudad.
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La ciudad de Venado Tuerto avanza para posicionarse como referente en prevención y atención ante emergencias cardiovasculares, con la incorporación de cinco nuevos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y equipamiento médico que permitirá ampliar la cobertura de atención en distintos puntos de la ciudad.

Los equipos ya están siendo instalados en distintos puntos de la ciudad.

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Esta novedad combina dos decisiones: por un lado, la iniciativa del intendente Leonel Chiarella, que desde 2021 impulsa el desarrollo de Venado como ciudad cardioprotegida; y por otro, el acuerdo de reparación económica homologado por la Justicia Federal por 30 millones de pesos en una causa contra una financiera informal, cuyos fondos se destinarán a la compra de estos equipos.

Personal de salud realiza prácticas de RCP y uso de desfibrilador externo automático (DEA), en el marco de las capacitaciones para ampliar la respuesta ante emergencias cardiovasculares en la ciudad.Venado Tuerto amplía su red de desfibriladores para emergencias cardiovasculares

Con este esquema, Venado Tuerto contará con 10 DEA en total: cinco ya están en funcionamiento en la Terminal de Ómnibus, Hacienda, Tránsito, Planta de Reciclado y el CIC; otros se distribuirán en Maestranza, el Palacio Municipal y espacios de alta circulación.

Capacitación y soporte

Consultada al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide, dijo que la adquisición de estos cinco DEA, “permite acelerar la implementación local del programa de cardioprotección”.

La disponibilidad de desfibriladores y capacitación en maniobras de reanimación es uno de los criterios utilizados a nivel nacional para definir a una ciudad como cardioprotegida.

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Localidades como Rosario, Santa Fe, San Lorenzo o Tandil ya cuentan con programas de estas características, con una relación mínima de equipos por cantidad de habitantes.

Estos equipos portátiles analizan el ritmo cardíaco y aplican una descarga eléctrica controlada cuando detectan arritmias graves. La literatura médica establece que cada minuto de demora reduce entre 7 y 10 % las posibilidades de supervivencia, lo que explica la recomendación de ubicarlos en lugares de acceso público.

Una política con varios años

El proceso municipal no se inició ahora. En 2021, cuando aún era concejal, Iturbide presentó un proyecto de ordenanza para regular la enseñanza de RCP y la incorporación de desfibriladores en espacios públicos y privados de acceso masivo.

La iniciativa tomaba como referencia la Ley Nacional 27159, que establece un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita. “La expansión del programa coloca a Venado Tuerto dentro de las ciudades cardioprotegidas y se integra a una agenda que prioriza la prevención, la salud pública y la capacitación”, aclaró Iturbide.

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