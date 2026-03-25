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Reconquista: un joven de 18 años murió tras chocar contra una camioneta

La víctima, identificada como Kevin Alex Vera, falleció en el acto tras colisionar con una Ford Ranger en la intersección con calle Corrientes. Investigan las causas del siniestro caratulado como homicidio culposo.

Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar.Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar.
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Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la tarde del 24 de marzo en la ciudad de Reconquista y terminó con la muerte de un joven motociclista.

El hecho se registró alrededor de las 18 en la intersección de Avenida Perón (Ruta Provincial 40S) y calle Corrientes, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta Ford, conducida por Marianela Gómez (33) domiciliada en la ciudad, y una motocicleta Honda, guiada por Kevin Alex, un joven de 18 años, también de Reconquista.

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Como consecuencia del impacto en la zona oeste, el motociclista perdió la vida en el lugar.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría II de la Unidad Regional IX, junto a la División Científico Forense Región 4, médico policial e inspectores municipales.

Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, mientras se continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho, caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.

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