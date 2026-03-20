Entrevista con el juez Alurralde

Hallazgo de $357 millones en la Ruta 11, inteligencia artificial y la fábrica de hielo de Vaudagna

Una investigación por lavado de activos se desató tras el secuestro de una millonaria suma de dinero, involucrando a varias personas y una entidad. El juez federal tomó contacto con El Litoral para referirse a causas judiciales de actualidad en el norte santafesino.