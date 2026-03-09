Por primera vez el norte santafesino tendrá un juez en la Corte Suprema provincial

El juez federal de Reconquista Aldo Mario Alurralde fue designado como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, tras la aprobación de su pliego por parte de la Legislatura provincial, enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Mirá tambiénVera inauguró el nuevo piso del Club Gimnasia y refuerza el impulso al deporte local
La designación marca un hecho histórico para el norte santafesino, ya que por primera vez la región tendrá representación en el máximo tribunal provincial.
“Esa fue la intención de quien me designó, el gobernador de la provincia, cumplir con esta directiva de representación regional que establece la Constitución de Santa Fe”, explicó Alurralde.
El magistrado señaló que el objetivo es que la Corte no esté integrada únicamente por jueces provenientes de las ciudades de Santa Fe o Rosario, sino que refleje la diversidad territorial de la provincia.
Aún resta el juramento
Alurralde aclaró que todavía no asumió formalmente el cargo, ya que resta el acto de jura.
Mirá tambiénCon una inversión de $1.770 millones, remodelarán la red eléctrica en la zona este de San Justo
“Todavía no soy juez de la Corte. Lo voy a ser el día que jure y preste juramento de observancia de la Constitución Nacional y Provincial”, indicó.
Hasta ese momento continuará desempeñándose como juez federal, función que ejerce desde hace 17 años en el Juzgado Federal de Reconquista.
“Sigo trabajando como juez federal y oportunamente presentaré mi renuncia cuando se produzca la jura”, explicó.
Consultado sobre el nuevo desafío, el magistrado sostuvo que su forma de trabajar no se modificará por el nuevo rol. “Uno no cambia por un cargo ni por una función. Pero integrar la cabeza del Poder Judicial implica mayores responsabilidades y la posibilidad de cambiar muchas cosas que desde un juzgado de primera instancia no se pueden hacer”, afirmó.
Mirada crítica
Alurralde también señaló que desde la Corte buscará impulsar cambios que ha criticado en el funcionamiento del sistema judicial.
“Desde esa posición uno puede cambiar muchas cosas que ha criticado de la propia justicia de la Provincia de Santa Fe y que hoy no puede hacerlo desde su función actual”, expresó.
Durante la entrevista, el magistrado reiteró su postura sobre el rol de la justicia frente al delito.
Mirá tambiénLa Justicia habilitó la venta de un activo de Algodonera Avellaneda para sostener la empresa
“Los derechos no son solamente para quien comete el delito, también son para las víctimas. El juez debe tener perspectiva de víctima en sus decisiones y proteger a la sociedad”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó los mecanismos que generan impunidad.
“No se deben generar estas impunidades que se conocen como puerta giratoria en el Poder Judicial”, remarcó.
Baja de imputabilidad
Otro tema abordado fue el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Alurralde recordó que se manifestó a favor de esa reforma, aunque consideró que el debate llegó tarde. “Cuando las leyes se empiezan a discutir a partir de un hecho grave, es porque se llegó tarde. Las leyes también deben tener una función preventiva”, indicó.
Mirá también"Queremos que los que venden droga a nuestros hijos vayan presos", reclamó Gonzalo Braidot
Finalmente, el futuro integrante del máximo tribunal provincial aseguró que buscará mantener una presencia activa en el territorio.
“La tarea judicial no solo es revisar sentencias. También implica gestión, recorrer el territorio, escuchar a la sociedad y conocer las necesidades de cada circunscripción”, concluyó.