La Legislatura aprobó el pliego

Por primera vez el norte santafesino tendrá un juez en la Corte Suprema provincial

El magistrado federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, fue designado integrante del máximo tribunal de Santa Fe tras la aprobación legislativa de su pliego. La medida busca fortalecer la representación territorial en la cabeza del Poder Judicial.