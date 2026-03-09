Vera inauguró el nuevo piso del Club Gimnasia y refuerza el impulso al deporte local
La ciudad de Vera inauguró el nuevo piso deportivo del Club Gimnasia de Vera, una obra que mejora las instalaciones de la institución y fortalece los espacios destinados a la práctica deportiva y al encuentro comunitario. La inversión fue posible gracias a un aporte provincial de 10 millones de pesos.
Nuevo piso y torneo regional: el Club Gimnasia de Vera suma infraestructura para el deporte
La renovación del piso del club se concretó a partir de un financiamiento de 10 millones de pesos otorgado a través del Programa Brigadier. La gestión fue impulsada por la intendenta Paula Mitre, en respuesta a un pedido realizado por la comisión directiva de la institución, junto a padres y entrenadores.
Desde el municipio también destacaron el acompañamiento de Juliana Caillat, representante del Ministerio de Gobierno provincial, así como la labor del personal municipal que participó en la ejecución de la obra.
Durante el acto inaugural, la intendenta Mitre subrayó el valor social del deporte y el impacto que tiene este tipo de inversiones para la comunidad.
“Esta obra representa una inversión en el deporte, en nuestros jóvenes y en la comunidad. El deporte cumple un rol social fundamental porque promueve valores, genera espacios de inclusión y fortalece los vínculos entre vecinos”, expresó.
En ese sentido, la mandataria remarcó el compromiso del municipio de seguir acompañando a las instituciones deportivas de la ciudad, al considerar que su fortalecimiento repercute directamente en el desarrollo social.
Autoridades y dirigentes acompañaron la inauguración
La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y dirigentes deportivos. Participaron el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona; el director de Deportes del municipio, Milton David; y el presidente del club, Nicolás Cuevas.
También estuvo presente Marcelo Boyeras en representación del senador provincial Osvaldo Sosa, además de integrantes del gabinete municipal.
Un torneo regional para celebrar la obra
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Deportes de la Municipalidad organizó un torneo de vóley femenino que reunió a 10 equipos de distintas localidades de la región.
Participaron delegaciones de Romang, Malabrigo y de la ciudad anfitriona, generando un espacio de encuentro deportivo y de integración regional.
La intendenta Mitre destacó que este tipo de iniciativas permiten promover la participación femenina en el deporte y aprovechar la nueva infraestructura del club.
“Estas actividades fomentan el deporte, la integración regional y el fortalecimiento de los espacios de participación para las mujeres y las juventudes, además de poner en valor la nueva infraestructura del club, que permitirá seguir impulsando el desarrollo de distintas disciplinas”, concluyó.