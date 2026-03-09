Vera inauguró el nuevo piso del Club Gimnasia y refuerza el impulso al deporte local

La ciudad de Vera inauguró el nuevo piso deportivo del Club Gimnasia de Vera, una obra que mejora las instalaciones de la institución y fortalece los espacios destinados a la práctica deportiva y al encuentro comunitario. La inversión fue posible gracias a un aporte provincial de 10 millones de pesos.