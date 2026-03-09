Para fines de marzo

Con una inversión de $1.770 millones, remodelarán la red eléctrica en la zona este de San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla anticipó que hacia fines de marzo podrían comenzar los trabajos de una importante obra eléctrica en la zona este de San Justo. La intervención, a cargo de la Empresa Provincial de la Energía, demandará una inversión cercana a los 1.770 millones de pesos y beneficiará a vecinos de varios barrios de la ciudad.