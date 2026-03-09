Con una inversión de $1.770 millones, remodelarán la red eléctrica en la zona este de San Justo

Según explicó el legislador, el proyecto contempla la remodelación integral de la red aérea de baja tensión en los barrios Reyes, Mosser y El Tigre, sectores que experimentarán una mejora significativa en la calidad del servicio eléctrico.
El senador provincial Rodrigo Borla anticipó que hacia fines de marzo podrían comenzar los trabajos de una importante obra eléctrica en la zona este de San Justo. La intervención, a cargo de la Empresa Provincial de la Energía, demandará una inversión cercana a los 1.770 millones de pesos y beneficiará a vecinos de varios barrios de la ciudad.
Según explicó el legislador, el proyecto contempla la remodelación integral de la red aérea de baja tensión en los barrios Reyes, Mosser y El Tigre, sectores que experimentarán una mejora significativa en la calidad del servicio eléctrico.
La obra es considerada una de las más importantes de las últimas décadas en la ciudad debido a la magnitud de las tareas previstas y al impacto que tendrá en el sistema energético local.
“En estos días estuve en contacto con las autoridades de la EPE tanto a nivel provincial como a nivel local y me han comentado que se está en el tramo final del proceso administrativo con la empresa que resultó adjudicada por lo que, de no mediar inconvenientes, esperamos el inicio de los trabajos a muy corto plazo”, señaló Borla.
La intervención estará a cargo de la empresa que resultó adjudicataria en la licitación realizada en octubre del año pasado.
El plan de obras prevé la construcción de dos nuevas subestaciones transformadoras aéreas (SETAs) de 13,2 kV, aptas para transformadores de hasta 630 kVA.
Además, se realizará el tendido de 23.000 metros de línea aérea de baja tensión con cable preensamblado de última generación, lo que permitirá mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y reducir riesgos de fallas.
La modernización del sistema apunta a reforzar la capacidad de la red frente al crecimiento urbano y al incremento de la demanda energética en la zona.
En paralelo con este proyecto, Borla recordó que recientemente también se concretaron obras de mejora en el sector oeste de la ciudad que beneficiaron a más de 600 usuarios residenciales.
Los trabajos alcanzaron a los barrios Fátima, 8 de Octubre, Altos del Palmar y Fátima, donde se ejecutó el tendido de 2.500 metros de línea de media tensión, la instalación de dos nuevas subestaciones urbanas y la colocación de pilares de hormigón.
Estas tareas demandaron una inversión cercana a 280 millones de pesos, financiados a través del Fondo de Electrificación Rural.
Con estas intervenciones, la empresa energética provincial continúa desarrollando obras destinadas a mejorar la infraestructura eléctrica en distintos sectores de San Justo, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y confiable para los usuarios.