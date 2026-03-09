San Cristóbal dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Municipal

En la sala de sesiones se llevó a cabo el acto del cual participaron el intendente Marcelo Andreychuk, los concejales Horacio Rigo, Pablo Bonacina, Joel Sola, Lorena Luna, Maximiliano López y Claudio Gaineddu, quien es el presidente del Concejo.
Comenzó el año legislativo en el Portón del Norte santafesino. Se realizó el acto de apertura del período legislativo del 2026 en el recinto del Concejo.
En la sala de sesiones se llevó a cabo el acto del cual participaron el intendente Marcelo Andreychuk, los concejales Horacio Rigo, Pablo Bonacina, Joel Sola, Lorena Luna, Maximiliano López y Claudio Gaineddu, quien es el presidente del Concejo.
También se encontraban presentes integrantes del gabinete municipal, vecinos y representantes de instituciones de la ciudad de San Cristóbal.
En primer lugar quien tomó la palabra fue el edil Gaineddu por ser el presidente dio la bienvenida a los presentes, remarcó el trabajo del legislativo local y se refirió a la situación actual del país.
Por su parte, como es habitual el intendente Andreychuk brindó su mensaje de apertura del año legislativo del Concejo. En ese discurso suele recordar los objetivos que se cumplieron y los proyectos que quieren llevar adelante durante este año.
Andreychuk enumeró entre los logros la compra de una barredora automática y de un tractor, además la puesta en valor de la terminal de ómnibus, la modernización de los sistemas de cobros, el apoyo a emprendedores, el acompañamiento a instituciones con entrega de aportes y materiales, el respaldo al deporte, el avance en el reempadronamiento de empresas y el beneficio al contribuyente cumplidor, entre otros temas.
El bloque opositor al municipal está integrado por dos radicales, el ex intendente Horacio Rigo y Pablo Bonacina. Quienes aseguraron que se suma al equipo de trabajo el concejal Maximiliano López del partido vecinal. La línea que siguen es la del gobierno provincial con el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, del senador Felipe Michlig y del diputado Marcelo Gonzalez.
Horacio Rigo opinó sobre el discurso del intendente y fue contundente al mostrarse en desacuerdo, al igual que los dos concejales antes mencionados.
«No comparto un montón de cosas, sigue insistiendo con la ciudad devastada pero nosotros antes de irnos dejamos más de 50 cuadras de pavimento, la obra de cloacas, la inauguración de Casa de Cultura y hoy vemos que llevan 2 años y 4 meses de gestión y todavía no pudieron terminar una cuadra de pavimento enfrente del jardín con fondos provinciales. Dicen que siguen capacitando en el Parque Inses cuando en campaña dijeron que traían empresas para traer trabajo que no lo vemos”, cuestionó.
Además, Rigo expresó que “la ciclovía lo prometió en la apertura de sesiones del año pasado, deben seis partidas a la escuela y lo tienen depositado en las cuentas sin transferirlo”, y agregó que “esperemos que recapaciten, que se pongan a trabajar. Nosotros queremos que San Cristóbal crezca por eso seguimos trabajando, somos un equipo, estamos muy bien conformados y estoy en una banca para defender a los vecinos de San Cristóbal”.
En cuanto a Bonacina, opinó de manera similar a su compañero y fue muy crítico con el mandatario municipal.
“Fue un discurso sin expectativa a futuro, hemos venido con todo el respeto a escucharlo pero lo que más me preocupó fue que los proyectos que tiene para cumplir son los mismos que prometió el año 2025, o sea que sólo cumplió un 20%. También reconoció las fallas en servicios públicos y es lo que el vecino de a pie manifiesta. Con recursos propios se pueden hacer muchas cosas además de pagar sueldos, incluso reciben ayuda de la Provincia y eso no se ve. Nosotros tenemos proyección de trabajar junto a las vecinales e instituciones».
El concejal López también tuvo su oportunidad de brindar su punto de vista y plantear distintas cuestiones que surgen en el manejo de la ciudad.
«Con el discurso me voy decepcionado, vengo escuchando hace 3 años lo mismo. Se vienen planteando las mismas cuestiones y eso indica que falta resolver. Veo que hay una realidad disociada del intendente con respecto a lo que está pasando en la sociedad, me parece que hay problemas mayores que no se han hablado, más como cloacas o agua potable. Al intendente le hace falta recorrer, salir de la oficina pero hay una soberbia desde el Ejecutivo. Los proyectos que presenté para mejorar la ciudad en más de una vez tuvieron devolución del doble voto para desaprobarlo y perjudicando a los sancristobalenses. Hay que hacer otra forma de política, más abierta, con más diálogo y dejarse ayudar para llegar a buen puerto”.
Quienes siguen la línea del municipio y del Partido Justicialista son los concejales Lorena Luna, Claudio Gaineddu y el debut del abogado Joel Sola.
A diferencia del otro bloque, los tres apoyaron el discurso, coincidieron con las palabras del intendente Andreychuk y expresaron tener buenas expectativas para este año de trabajo.
Luna, la única mujer dentro del Concejo, indicó que «el discurso fue acorde, correcto, marcando bien lo que se ha hecho el año pasado y cuáles son los proyectos a desarrollar este año, teniendo los pies en la tierra de cuál es la realidad económica nacional, provincial y local. Seguir trabajando para San Cristóbal, para los vecinos, seguir apoyando al Ejecutivo en lo que corresponda, siempre que sea para el bien de la comunidad. Tenemos la propuesta de llevar el Concejo a los barrios, trasladar la sala a una vecinal y está bueno que la gente pueda conocer el trabajo que se hace, se saque las inquietudes y aporte lo que desea».
En cuanto al presidente del concejo Gaineddu que inicia su séptimo año con edil, expuso la situación actual del país y fue crítico con la gestión nacional.
«Mi discurso fue dirigido al núcleo del corazón de la sociedad, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo en tanto y en cuanto el gobierno de Milei siga en el camino que va. El discurso del intendente es correcto, es una memoria de lo que se hizo y lo que tiene preparado para este año. Me siento orgulloso de estar en el Concejo, estamos trabajando en pos de los vecinos e invitar a la gente que se acerque al concejo y que nos cuenten sus problemas e ideas».
Por último, el concejal Sola que experimentará su primer año con una banca, también habló de las expectativas que tiene a futuro y adelantó algunos proyectos en los que trabajará.
«Estoy con muchas ganas de hacer, con muchas expectativas, como bloque tenemos preparados varios proyectos para ingresar, algunos giran en torno al compromiso que hemos tomado en campaña y nuevos proyectos para sumar como cuestiones de ordenamiento en cuanto la Ley de Penalidades que necesita ser actualizada la ordenanza. Vengo de ese equipo trabajo y mi función no implica obsecuencia hacia el Ejecutivo, sino ser un órgano de contralor para que los fondos públicos sean administrados de la forma más transparente posible”.