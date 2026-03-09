Esperanza amplía su red de alumbrado LED y apunta a ser una ciudad 100% iluminada con esta tecnología

La ciudad de Esperanza sumó un nuevo avance en su plan de modernización del alumbrado público con la habilitación de luminarias LED en avenida San Martín, entre Soler y 27 de Febrero, en barrio Sur.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, encabezó la inauguración de un nuevo tramo de iluminación LED sobre avenida San Martín, en barrio Sur. La obra comprendió siete cuadras y forma parte del programa municipal de modernización del alumbrado público que busca alcanzar una ciudad completamente iluminada con tecnología LED antes del final de la actual gestión.
La ciudad de Esperanza sumó un nuevo avance en su plan de modernización del alumbrado público con la habilitación de luminarias LED en avenida San Martín, entre Soler y 27 de Febrero, en barrio Sur.
La intervención incluyó siete cuadras, donde se instalaron 46 luminarias telegestionadas distribuidas en 22 columnas, incorporando tecnología de última generación que permite mejorar la calidad de iluminación y optimizar el consumo energético.
Durante el acto de inauguración, el intendente destacó que la obra representa un avance concreto en materia de infraestructura urbana y seguridad.
“Hoy los vecinos cuentan con una iluminación de primera calidad, con la misma tecnología que se utiliza en la capital federal. Son vecinos que, hace tiempo y con esfuerzo, habían abonado estas luces y con quienes la gestión anterior no había cumplido. Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además reciben una iluminación de mejor calidad de la que habían abonado”, expresó Müller.
El jefe del Ejecutivo local también anunció que el plan de modernización continuará avanzando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de lograr que toda Esperanza cuente con iluminación LED antes de finalizar su gestión.
“Vamos a seguir avanzando con más calles y más barrios hasta que Esperanza sea una ciudad 100% LED”, afirmó.
La obra se enmarca en el programa “Esperanza se ilumina”, que ya concretó intervenciones en diversos sectores de la ciudad, entre ellos avenida Argentina, avenida de los Colonizadores, avenida Córdoba, avenida Hoenfels, barrio Alborada, barrio Unidos, barrio Centro, y las calles Simón de Iriondo y Soler.
Los trabajos fueron financiados con recursos propios del municipio y el aporte del Gobierno de la provincia a través del Plan Brigadier.
Las luminarias instaladas cuentan con sistema de telegestión, una tecnología que permite monitorear y controlar el funcionamiento de cada punto de luz mediante dispositivos móviles. Esto facilita detectar fallas con mayor rapidez, optimizar el mantenimiento y lograr un uso más eficiente de la energía.
Las tareas fueron realizadas por personal municipal de las secretarías de Planeamiento y Proyectos, Obras e Infraestructura Pública, y Servicios Públicos y Medio Ambiente, cuyos equipos participaron en la ejecución integral de la obra.
Con esta nueva etapa, el municipio continúa avanzando en la modernización del sistema de alumbrado público, una política que busca mejorar la seguridad urbana, reducir el consumo energético y elevar la calidad del espacio público para los vecinos.