Departamento Las Colonias

Esperanza amplía su red de alumbrado LED y apunta a ser una ciudad 100% iluminada con esta tecnología

El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, encabezó la inauguración de un nuevo tramo de iluminación LED sobre avenida San Martín, en barrio Sur. La obra comprendió siete cuadras y forma parte del programa municipal de modernización del alumbrado público que busca alcanzar una ciudad completamente iluminada con tecnología LED antes del final de la actual gestión.