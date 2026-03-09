Con actividad física y concientización, Rafaela se sumó al Día Mundial de la Obesidad

En el marco de la conmemoración, el Gobierno municipal organizó una jornada de concientización y promoción de la salud que reunió a vecinos y vecinas en el Punto de Salud de la ciclovía Estanislao del Campo.
Con una propuesta abierta a la comunidad que combinó actividad física, juegos recreativos y asesoramiento profesional, la ciudad de Rafaela conmemoró el Día Mundial de la Obesidad en el Punto de Salud de la ciclovía Estanislao del Campo. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir una de las principales problemáticas sanitarias del siglo XXI.
En el marco de la conmemoración, el Gobierno municipal organizó una jornada de concientización y promoción de la salud que reunió a vecinos y vecinas en el Punto de Salud de la ciclovía Estanislao del Campo.
La propuesta incluyó una clase abierta de zumba, juegos recreativos, espacios informativos y asesoramiento nutricional, generando un ámbito participativo orientado a fomentar el movimiento, la alimentación equilibrada y la adopción de hábitos saludables en la vida cotidiana.
La actividad se desarrolló bajo el lema “8 mil millones de razones para actuar contra la obesidad”, que remarca la magnitud global de esta problemática sanitaria.
Durante la jornada también se instalaron distintos puestos informativos donde profesionales brindaron orientación sobre nutrición, seguridad alimentaria y prevención del sobrepeso.
Participaron equipos de Punto Sano, el área municipal de Nutrición, la Agencia de Seguridad Alimentaria (ASAL) y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR). Además, el grupo Pido Gancho coordinó actividades recreativas destinadas a niños y niñas.
Como cierre de la propuesta, los asistentes compartieron licuados y frutas frescas, reforzando el mensaje de promover una alimentación saludable.
El intendente Leonardo Viotti valoró la convocatoria y remarcó el rol de los espacios públicos para promover el encuentro y la actividad física.
“Nos juntamos acá para celebrar este día con actividades en la ciclovía. Estamos muy contentos por la cantidad de gente que se acercó. Tenemos una clase de zumba, muchos stands con distintas propuestas y disfrutando la ciudad como en cada evento que organizamos. Aunque no sea fin de semana, también podemos encontrarnos, aprovechar el clima y compartir”, expresó.
Por su parte, el médico Daniel Marfort subrayó la necesidad de generar mayor conciencia sobre el impacto del sobrepeso y la obesidad en la salud.
“Hoy la obesidad está catalogada como una de las grandes epidemias del siglo XXI. Hay más de mil millones de personas con sobrepeso en el mundo. Por eso la idea es no hablar solamente de dietas, sino de promover ambientes saludables: realizar actividad física, disfrutar del aire libre, consumir frutas y generar buenos hábitos”, explicó.
El profesional también advirtió que el sobrepeso implica alteraciones metabólicas que pueden afectar órganos como el hígado, el páncreas y el corazón, y que está relacionado con gran parte de las enfermedades crónicas actuales.
La jornada permitió fortalecer la concientización sobre la importancia de la prevención y el cuidado de la salud, promoviendo la incorporación de hábitos saludables en la vida diaria a través de la actividad física, la alimentación equilibrada y el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro comunitario.