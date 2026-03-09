Departamento Castellanos

Con actividad física y concientización, Rafaela se sumó al Día Mundial de la Obesidad

Con una propuesta abierta a la comunidad que combinó actividad física, juegos recreativos y asesoramiento profesional, la ciudad de Rafaela conmemoró el Día Mundial de la Obesidad en el Punto de Salud de la ciclovía Estanislao del Campo. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir una de las principales problemáticas sanitarias del siglo XXI.