Boletín Oficial

Argentina aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil: qué establece la ley y desde qué edad se aplicará

La norma sancionada por el Congreso fija un nuevo marco legal para la responsabilidad penal de adolescentes. Define desde qué edad pueden ser imputados, cuáles son los principios del sistema y qué tipo de sanciones o medidas pueden aplicarse.