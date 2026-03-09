Argentina aprobó un nuevo Régimen Penal Juvenil: qué establece la ley y desde qué edad se aplicará

La Argentina cuenta desde ahora con un nuevo Régimen Penal Juvenil, tras la sanción de la Ley 27.801 aprobada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial.
La norma sancionada por el Congreso fija un nuevo marco legal para la responsabilidad penal de adolescentes. Define desde qué edad pueden ser imputados, cuáles son los principios del sistema y qué tipo de sanciones o medidas pueden aplicarse.
La normativa establece el sistema de responsabilidad penal aplicable a adolescentes y fija reglas, derechos y garantías para los procesos judiciales que involucren a personas menores de 18 años acusadas de cometer delitos.
La ley define que el régimen se aplicará a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputadas por hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en leyes especiales.
Según el texto legal, el objetivo central es promover que los jóvenes comprendan la responsabilidad de sus actos y, al mismo tiempo, impulsar procesos de educación, resocialización e integración social para evitar nuevas conductas delictivas.
El nuevo marco legal fija que la responsabilidad penal juvenil comenzará a partir de los 14 años, una definición que establece el ámbito de aplicación del sistema. La edad debe determinarse según el momento en que ocurrió el hecho investigado y se acreditará mediante documentos oficiales o pruebas que permitan verificarla.
Si no se pudiera determinar con certeza la edad del imputado, la normativa establece que deberá recabarse evidencia adicional, como informes o peritajes. En caso de persistir dudas luego de esas evaluaciones, se presumirá la minoría de edad.
La ley también señala que, cuando no existan disposiciones específicas en este régimen, se aplicarán de forma supletoria las normas del Código Penal, siempre que no se opongan a los principios establecidos en la nueva normativa.
Uno de los aspectos centrales del sistema es que el proceso judicial deberá garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme a la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes en el país.
Entre las garantías previstas se incluyen el derecho a defensa, el debido proceso, la asistencia legal desde el inicio de la investigación y la posibilidad de guardar silencio. Además, el régimen establece que las medidas restrictivas de derechos deberán aplicarse solo cuando sean indispensables y de manera proporcional.
También se fija el principio de confidencialidad del proceso: en general, se prohíbe la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan identificar al adolescente imputado.
El nuevo régimen establece distintas herramientas para abordar los casos que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre ellas figuran medidas educativas, programas de acompañamiento y sanciones judiciales, que deben orientarse a la formación y reinserción social.
Entre las medidas posibles se incluyen el asesoramiento y seguimiento por equipos interdisciplinarios, la asistencia obligatoria a programas educativos o de formación laboral, la participación en actividades deportivas o culturales y el acceso a tratamientos médicos o psicológicos cuando sea necesario.
También se prevé la posibilidad de establecer restricciones específicas, como prohibiciones de acercamiento a determinadas personas o lugares, la obligación de realizar servicios comunitarios o el monitoreo electrónico.
La ley contempla, además, sanciones que pueden ir desde una amonestación judicial hasta la privación de la libertad, aunque esta última se considera una medida excepcional.
En caso de que un adolescente sea detenido, la normativa establece que deberá permanecer en instituciones especializadas, con personal capacitado para el trabajo con jóvenes y en espacios separados de los detenidos adultos.
El régimen también fija un límite a las penas privativas de la libertad para adolescentes: el plazo máximo será de 15 años, incluso cuando las escalas penales del delito investigado sean superiores. Además, quedan prohibidas las condenas a prisión perpetua o reclusión perpetua para menores de edad.
Otra herramienta contemplada por la ley es la mediación penal juvenil, que puede aplicarse en determinados casos antes de que se dicte una sentencia. Este mecanismo busca que las partes puedan llegar a acuerdos y reparar el daño causado cuando la gravedad del delito lo permita.
Asimismo, el sistema incluye la posibilidad de suspender el proceso a prueba bajo determinadas condiciones, lo que implica que el adolescente cumpla con ciertas obligaciones durante un plazo establecido por la justicia. Si esas condiciones se cumplen, la acción penal puede extinguirse.
La norma establece que el control de la implementación estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad que se designe para esa función. También se prevé la asignación de recursos presupuestarios específicos para poner en marcha el nuevo sistema.
Finalmente, la ley dispone que el nuevo Régimen Penal Juvenil entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo durante el cual deberán adoptarse las medidas necesarias para su implementación.
De esta manera, el país incorpora un nuevo marco legal para abordar la responsabilidad penal de adolescentes, con un sistema que combina sanciones judiciales con medidas orientadas a la educación y la reinserción social.