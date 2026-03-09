San Lorenzo impulsa un circuito de turismo industrial para mostrar su perfil productivo desde el río Paraná

En el marco del proyecto, funcionarios municipales y provinciales realizaron una navegación por el Río Paraná con el objetivo de seguir definiendo el futuro recorrido turístico.
La Municipalidad de San Lorenzo avanza en el diseño de un circuito de turismo industrial que permitirá recorrer desde el río Paraná el entramado productivo del Cordón Industrial, junto con el patrimonio histórico y los paisajes naturales del litoral. La iniciativa se encuentra en una etapa avanzada de planificación y apunta a ofrecer una experiencia turística innovadora.
La travesía partió desde la Náutica BG y se extendió hasta Puerto General San Martín, pasando por los muelles de los puertos productivos del Cordón Industrial, uno de los complejos portuarios y agroexportadores más importantes del país.
Posteriormente, la embarcación se dirigió hacia los humedales de las islas entrerrianas, donde los participantes pudieron apreciar la riqueza natural de ese ecosistema, integrando así en la propuesta los paisajes característicos del litoral.
De la actividad participaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el subsecretario de Desarrollo Local, Turismo, Producción y Empleo, Damián Perassi; y la directora provincial de Turismo Zona Sur, Claudia Rosenthal, junto a integrantes de sus equipos técnicos.
Perassi explicó que la iniciativa busca ofrecer una mirada diferente sobre el sistema productivo de la región.
“El recorrido vincula la historia con la naturaleza y la industria. Es una forma de mostrar el sistema productivo desde otro lugar”, señaló el funcionario, quien destacó que el proyecto permitirá poner en valor la oferta turística de la ciudad y su desarrollo industrial.
En el mismo sentido, Rosenthal remarcó el potencial de la propuesta para posicionar a San Lorenzo como un destino turístico singular dentro de la provincia.
“Hemos vivido una experiencia inédita como santafesinas. San Lorenzo está preparado para mostrar su belleza no sólo a la provincia, sino también al país y al mundo”, expresó.
El circuito proyectado permitirá conocer desde el río uno de los polos productivos más relevantes de la Argentina, en diálogo con el patrimonio histórico de la ciudad y el entorno natural del litoral.
En paralelo a este proyecto, el municipio también avanza con obras de infraestructura destinadas a fortalecer la atención a los visitantes.
El intendente Leonardo Raimundo supervisó los trabajos de adecuación y ampliación de los baños del Centro de Atención al Turismo, ubicado en el predio del Parque Evita.
La intervención implica una inversión de 89 millones de pesos y permitirá triplicar la capacidad del sector sanitario, con instalaciones preparadas para 15 personas y accesibilidad para personas con movilidad reducida.
“Es una obra necesaria, no solamente por los colectivos que llegan sino también por la gran cantidad de gente que visita el Parque Evita. Con esta inversión estamos triplicando la capacidad y mejorando la calidad del servicio”, señaló el intendente.
Los trabajos comenzaron con la demolición de parte de la estructura existente para construir dos nuevos núcleos sanitarios, con instalaciones modernas, funcionales y antivandálicas. La obra incluye pisos, mampostería, techos, canaletas, carpintería, vidrios, instalación eléctrica y el reequipamiento completo de los sanitarios. Actualmente se encuentran en la etapa de levantamiento de paredes del primer núcleo.
Cabe recordar que en el mismo predio el municipio ya había realizado otras intervenciones, como la construcción del techo de las dársenas para micros hace tres años y la renovación integral del Parque Evita en 2025, que incorporó juegos de última generación.
Con estas acciones, la ciudad busca consolidar su infraestructura turística y desarrollar nuevas propuestas que integren su identidad histórica, su potencial productivo y el entorno natural del río Paraná.