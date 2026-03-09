En el sur provincial

San Lorenzo impulsa un circuito de turismo industrial para mostrar su perfil productivo desde el río Paraná

La Municipalidad de San Lorenzo avanza en el diseño de un circuito de turismo industrial que permitirá recorrer desde el río Paraná el entramado productivo del Cordón Industrial, junto con el patrimonio histórico y los paisajes naturales del litoral. La iniciativa se encuentra en una etapa avanzada de planificación y apunta a ofrecer una experiencia turística innovadora.