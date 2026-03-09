Avanza la reconstrucción de los taludes de la Ruta 39 y mejoran los accesos del puente sobre el río Salado

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que el Gobierno Provincial avanza a buen ritmo con los trabajos para la repavimentación, refuncionalización y protección de banquinas y taludes en unos 1750 metros de la Ruta 39, en el límite entre los departamentos San Justo y San Cristóbal.
En este contexto de desarrollo de un gran volumen de obra pública por parte de la Provincia, el ministro Enrico remarcó que “no solo con obras viales como esta de la Ruta 39 sino también con obras de arquitectura, de agua y saneamiento, hídricas, de vivienda, y también urbanas junto a gobiernos locales de todo el territorio”.
“Acá, en este tramo de 1.750 metros de la Ruta 39, hacia el oeste de La Penca, las tareas de reparación se encuentran en su etapa inicial, tenemos un 20 % de avance. Ahora estamos construyendo el terraplén para conformar los taludes, y retirando las defensas metálicas y barandas de los laterales”, contó el ministro sobre el estado de la obra vial.
Los trabajos presentan un 20 % de avance.
La intervención de la Provincia en este tramo fue necesaria debido al desgaste de los taludes que provocaron las precipitaciones dado que el agua lava el suelo y por eso se forman pozos a los costados de la calzada.
"Para repararlo, se reconstruyen los taludes, mejorando la pendiente y modificando las banquinas. De esta manera, el proyecto busca evitar que se formen socavones”.
Mejor conexión vial
Por su parte, Pablo Seghezzo, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), dio detalles de las distintas intervenciones que se van a realizar.
“Las tareas se centran en distintas zonas. Comenzamos sobre el talud y el pie del talud del terraplén, después en el sector de coronamiento y pavimento. Retiro de barandas metálicas para la demolición del cordón de hormigón en ambas banquinas y trabajos en el terraplén. Ahora trabajamos con los taludes, donde estamos realizando trabajos de compactación y mejoras, dejando una pendiente más tendida que la existente”.
Lo que sigue es el trabajo en la calzada existente. Realizaremos un fresado en 30 centímetros de espesor y saneamiento con cal en 30 centímetros de espesor.
"Luego procederemos con la construcción de base de estabilizado de piedra, RAP, arena, suelo y cemento en 25 cm. de espesor y una carpeta asfáltica AM3 de 6 centímetros de espesor y 9.30 metros de ancho, resultando así una calzada de 7.30 metros de ancho con banquinas pavimentadas de 1 m. de ancho de cada lado".
"El ancho de banquina restante será de suelo vegetal en 2.5 metros de ancho, donde se reubicarán las defensas metálicas retiradas originalmente, dando unos 3.5 metros de banquinas a ambos lados”, afirmó Seghezzo.
Esta obra está a cargo de la empresa Rovial S.A. y cuenta con una inversión provincial que supera los 4.800 millones de pesos.
Cabe destacar que esta intervención se encuentra en el medio de la finalizada e inaugurada obra de colocación de la carpeta asfáltica en Ruta 39, entre la Ruta 92s y el río Salado, y la Provincia prevé una futura repavimentación desde el Salado hacia el este, pasando por la localidad de Gobernador Crespo.