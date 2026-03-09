Judiciales

La Justicia habilitó la venta de un activo de Algodonera Avellaneda para sostener la empresa

El juez Fabián Lorenzini autorizó desprenderse de un inmueble del grupo Vicentin en Buenos Aires para convertirlo en liquidez. La compañía atraviesa una fuerte parálisis productiva y busca recursos para pagar sueldos, cubrir gastos básicos y evitar la quiebra.