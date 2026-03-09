Avellaneda

"Queremos que los que venden droga a nuestros hijos vayan presos", reclamó Gonzalo Braidot

El intendente de Avellaneda dejó inaugurado el año legislativo en la ciudad que gobierna con un fuerte mensaje contra la venta de drogas. Además, fijó otras prioridades de su gestión, camino a los 150 años de la urbe norteña.