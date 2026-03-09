"Queremos que los que venden droga a nuestros hijos vayan presos", reclamó Gonzalo Braidot

En ocasión de la apertura del año legislativo, el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, destacó el trabajo conjunto que se impulsa desde el municipio junto al Concejo Municipal y distintas instituciones de la comunidad para abordar la problemática de los consumos problemáticos, una situación que -según señaló- requiere del compromiso de toda la sociedad.
En su mensaje anual, el mandatario local valoró la creación de nuevos espacios de trabajo aprobados por el Concejo Municipal para fortalecer la articulación con organizaciones sociales y comunitarias.
“Tenemos que tomarlo como sociedad. No funciona que sea un uso irresponsable. Entre todos tenemos que hacerlo para sacar a los jóvenes, sacar a nuestros hijos de esta gran problemática que es la adicción que ha tomado las calles de Argentina y del mundo”, expresó.
Braidot remarcó que en Avellaneda se busca enfrentar esta situación desde una mirada comunitaria, con participación de instituciones, vecinos y organizaciones sociales. “Tenemos que trabajarlo de la forma que sabemos en Avellaneda, que es de manera comunitaria, entre todos”, afirmó.
Reclamo
En ese marco, el intendente también hizo un fuerte reclamo respecto al combate del narcotráfico, especialmente contra quienes venden droga. “Tenemos que gestionar y requerir que el que vende droga vaya preso. Queremos agilidad en los procesos judiciales, queremos que haya procedimientos y queremos que esas personas nefastas que le venden droga a nuestros hijos vayan presas”, sostuvo.
Además, aseguró que desde el municipio continuarán impulsando mesas de trabajo con vecinos e instituciones para exigir resultados en la lucha contra el narcomenudeo. “Lo venimos haciendo con vecinos comprometidos y vamos a exigir que haya resultados en ese aspecto”, indicó.
Trabajo y acompañamiento
Braidot explicó que actualmente el municipio desarrolla acciones junto a distintas organizaciones que trabajan en la contención y recuperación de personas con consumos problemáticos.
Entre ellas mencionó el trabajo articulado con la Asociación Civil “Valores para la Vida”, que brinda acompañamiento y contención. “Estamos trabajando de manera articulada con la asociación, que brinda apoyo, y también a través de capacitaciones en oficios para jóvenes que buscan salir de esa situación tan compleja”, señaló.
Actualmente, más de 60 jóvenes participan de estos espacios de acompañamiento que funcionan en instalaciones cercanas al edificio municipal, detalló.
Escucha Activa
El intendente también destacó la puesta en marcha de dispositivos territoriales de Escucha Activa, que permiten acercar asistencia profesional a distintos barrios de la ciudad.
“Hemos activado el programa de Escucha Activa, donde profesionales van a distintos puntos de los barrios para recibir a personas con problemas de consumo, pero también a familiares que muchas veces necesitan una guía sobre cómo actuar”, explicó.
“Sabemos que falta mucho por hacer, pero no tenemos dudas de que este camino, trabajando con instituciones y actores sociales, es el que permitirá acompañar a los jóvenes para salir de esta situación”, afirmó.
15 prioridades
El acto de apertura de sesiones ordinarias en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Avellaneda. En la oportunidad, el intendente Gonzalo Braidot dejó formalmente inaugurado el período legislativo 2026.
Durante su discurso, repasó las acciones desarrolladas en 2025 y presentó las proyecciones de la ciudad, camino al 150 Aniversario de Avellaneda, delineando las prioridades para el año en curso.
Entre los principales ejes, destacó la necesidad de potenciar la industria:, con el desarrollo de infraestructura en las 7 Ha. adquiridas para el sector productivo, gestiones para la llegada del gasoducto industrial y adquisición de nuevas hectáreas con una proyección de crecimiento a 20 años; el desarrollo rural, con la implementación del Plan de Riego y caminos de ripio para mejorar la transitabilidad en la zona rural; más pavimento, con la continuidad de la obra en calle 302 y ejecución de otros accesos estratégicos; mayor accesibilidad, con el desarrollo de accesos de ripio y avance del plan de veredas en distintos sectores de la ciudad.
Asimismo, incluyó la reforma histórica del anfiteatro de la Plaza 9 de Julio; el plan Avellaneda con 100 % de cloacas, con la ejecución de obras en los barrios Padre Celso y Martín Fierro y próximos acuerdos con vecinos de los barrios Aire y Sol y Don Pedro; y mejores servicios públicos, en base a una fuerte inversión en equipamiento para optimizar la eficiencia en la prestación.
En otros ítems, citó la iniciativa de un hogar para la familia, con la generación de nuevas oportunidades de acceso a lotes; más educación, con el fortalecimiento de la formación universitaria en la ciudad.
Luego, se refirió a la idea de una ciudad innovadora, con la consolidación de propuestas de capacitación en innovación que promuevan capacidades estratégicas para el empleo del futuro; inclusiva, con construcción de la Escuela Especial para Niños Sordos e Hipoacúsicos y adquisición de equipamiento para salas de estimulación temprana; y más segura, con la ampliación del sistema de videovigilancia con la incorporación de nuevas cámaras, con el objetivo de alcanzar las 100.
En cuanto a consumos problemáticos, Braidot propuso acentuar el trabajo articulado con el Concejo Municipal e instituciones de la comunidad.
Con relación al posicionamiento de Avellaneda en el mundo, dijo que se impulsarán nuevos proyectos de cooperación internacional con socios regionales. Y cerró con una alusión al Plan Estratégico, que orienta la planificación de Avellaneda camino a su aniversario 150.