Chile: el frente de un glaciar se rompió y cayó al mar en una escena impactante

Un impactante desprendimiento de hielo quedó registrado en la laguna de San Rafael, en la Patagonia chilena. El fenómeno, habitual en este tipo de formaciones, generó un fuerte estruendo, una ola expansiva y una escena que volvió a mostrar la fuerza imponente de la naturaleza.
El glaciar crujió, se agrietó y, en cuestión de segundos, una enorme masa de hielo se vino abajo sobre las aguas de la laguna de San Rafael, en una escena tan repentina como impactante.
El desprendimiento ocurrió en la Patagonia chilena y fue captado en video. En las imágenes se observa cómo el frente glaciar empieza a fracturarse lentamente, hasta que el hielo pierde estabilidad y colapsa con estruendo frente a quienes presenciaban el fenómeno.
Tras la caída del bloque, el impacto sobre el agua levantó una ola que se expandió por toda la laguna. Durante algunos segundos, el fiordo quedó cubierto por fragmentos de hielo flotando, mientras el paisaje cambiaba por completo después del derrumbe.
Este tipo de episodios forma parte de un proceso natural conocido como desprendimiento glaciar o calving, que ocurre en los glaciares que desembocan en el mar o en lagunas. A medida que el hielo avanza lentamente hacia el agua, el frente pierde firmeza y grandes bloques terminan separándose.
El glaciar San Rafael está ubicado dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael y es uno de los más emblemáticos del Campo de Hielo Patagónico Norte, una de las principales reservas de hielo del hemisferio sur fuera de la Antártida. Su frente, que llega directamente al agua, suele generar este tipo de postales imponentes.
Los colapsos pueden variar en magnitud: a veces se trata de pequeñas fracturas y, en otros casos, de grandes paredes de hielo que se derrumban de golpe. Más allá de su atractivo visual, estos eventos también pueden provocar olas repentinas, por lo que las embarcaciones turísticas suelen mantenerse a distancia.
En la Patagonia chilena, el sonido del hielo que se rompe forma parte de un paisaje vivo y cambiante. El glaciar avanza, se resquebraja y finalmente cae al agua en un proceso natural que, aunque frecuente, sigue causando asombro cada vez que ocurre.