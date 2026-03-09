Video

Chile: el frente de un glaciar se rompió y cayó al mar en una escena impactante

Un impactante desprendimiento de hielo quedó registrado en la laguna de San Rafael, en la Patagonia chilena. El fenómeno, habitual en este tipo de formaciones, generó un fuerte estruendo, una ola expansiva y una escena que volvió a mostrar la fuerza imponente de la naturaleza.