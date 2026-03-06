Diputados abrió la inscripción a las audiencias públicas por Glaciares

La Cámara de Diputados formalizó en las últimas horas la convocatoria a las audiencias públicas que se desarrollarán en forma previa al dictamen y posterior tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares.
El registro de participantes se hará hasta el 20 de marzo a las 16. Se podrá realizar de manera presencial o virtual.
La norma ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero (en extraordinarias).
Este martes fue convocado un plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para avanzar con un dictamen y dejar listo el texto para llevarlo al recinto.
No obstante, se decidió dar curso a un pedido de, entre otros, integrantes del interbloque Unidos para realizar una audiencia pública y habilitar, así, la opinión de interesados y especialistas.
Serán, en definitiva, dos jornadas de audiencia en las que se espera contar con la voz de referentes provinciales, teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará en un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, en el centro porteño.
La inscripción al registro de participantes se podrá realizar, a título personal o en representación de personas jurídicas, de dos maneras.
Una de ellas es presentándose personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación.
La otra es por vía electrónica, a través del link: https://app.hcdn.gob.ar/aplicaciones/inscripciones/inscripciones/audienciapublica/formulario-de-inscripcion-a-audiencia-publica.
En ambos casos, el plazo de inscripción es hasta el viernes 20 de marzo a las 16.
Como se dijo, las audiencias se realizarán en dependencias de la Cámara baja los días 25 de marzo con exposiciones presenciales, en la franja horaria de 10 a 19.
Al día siguiente, el 26 de este mes, será el turno de las presentaciones por modalidad virtual, en el mismo horario.
El proyecto de ley que modifica el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue aprobado por el Senado con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
Con las modificaciones a la ley, el gobierno busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.
Sin embargo, organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió, y advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.
Mientras tanto, la ley, que fue sancionada en el año 2010 y ahora se pretende modificar, define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior.
Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.
En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.
Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio.
Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país.
Ese es el argumento por el que se insiste con la participación federal en el debate, previo al tratamiento del proyecto de modificación de la ley.
Si bien no primó la propuesta de llevar la audiencia pública al interior del país, como se hizo previo al tratamiento de la Ley de Medios y del Código Civil y Comercial, se abrió la posibilidad de participación virtual, que se concretará previo a la inscripción abierta hasta el 20 de marzo.