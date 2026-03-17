Se tensa la convivencia entre remises y triciclos eléctricos: el municipio defiende la libre competencia
Remiseros reclamaron el cese de la nueva modalidad de transporte de pasajeros. El gobierno local fijó posición y defendió la incorporación del nuevo servicio. Reparos de la oposición y preocupación por la seguridad.
Romero Mansur recordó que Reconquista fue una de las ciudades pioneras en materia de movilidad sustentable
Por medio de una carta documento dirigida al gobierno municipal, un grupo de remiseros habilitados de Reconquista hizo expreso su reclamo por la entrada en funcionamiento de los triciclos eléctricos denominados GOU Argentina y exigieron el “cese inmediato” de las actividades del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros en todo el ejido municipal.
Paralelamente, exigieron la revocación de cualquier permiso, habilitación o autorización (provisoria o definitiva), otorgada o en trámite, en base a fundamentos que detallaron en 4 ítems.
Primeramente, los trabajadores de remises señalaron que “la empresa GOU opera como transporte de pasajeros mediante triciclos eléctricos sin patente nacional visible ni identificación alguna, sin haber cumplido los requisitos de l a Ordenanza Municipal N° 9.164/2024”, que regula el transporte privado de pasajeros por plataformas electrónicas y exige inscripción, habilitación técnica de vehículos, seguros, pago de tasas y controles municipales.
Asimismo, indicaron que los triciclos “no cumplen los estándares de vehículos habilitados para transporte de pasajeros establecidos en la Ley Provincial N° 2499 (matriculación obligatoria, identificación visible con razón social y número de concesión, carrocería y seguridad técnica) ni en la Ley Nacional de Tránsito N ° 24.449 (todo vehículo que preste servicio de pasajeros debe portar cédula de identificación/patente, seguro obligatorio y licencia profesional correspondiente)”
Argumentaron además que “no abonan el Derecho de Registro e Inspección (DRel), tasas municipales ni seguro de responsabilidad civil para pasajeros, ni los conductores cuentan necesariamente con la habilitación exigida”, lo que a su entender “genera competencia desleal grave contra los remiseros que sí cumplimos todas las normas”, ya que obtiene una ventaja indebida que distorsiona las condiciones de igualdad, afecta gravemente nuestra fuente de trabajo y genera u n perjuicio económico directo y actual a decenas de familias reconquistenses que dependemos de esta actividad.
Por último, alertaron que al permitir circulación de vehículos no homologados para transporte comercial de pasajeros eléctricos el municipio “pone en riesgo la seguridad vial y los usuarios”, y anticiparon acciones legales en caso de no la demanda no tenga eco positivo de las autoridades.
Oferta ampliada
Con relación a la polémica instalada que pone en evidencia la crítica convivencia entre ambas modalidades, el secretario general de la Municipalidad de Reconquista, Guillermo Romero Mansur, se refirió a planteo por el sector de remiseros tras la puesta en funcionamiento de triciclos eléctricos, y aseguró que se trata de una nueva alternativa de movilidad que amplía la oferta para los vecinos de la ciudad.
El funcionario confirmó que desde el municipio recibieron a representantes del sector para escuchar sus planteos. “Los hemos recibido a pedido de ellos, tuvimos una reunión junto con el intendente y el secretario de Control Público. Entendemos algunos puntos del reclamo de los remiseros, pero también tenemos que mirar el contexto de la movilidad en la ciudad”, explicó.
Romero Mansur recordó que Reconquista fue una de las ciudades pioneras en materia de movilidad sustentable, destacando que fue la primera de la provincia de Santa Fe en habilitar el transporte a través de plataformas digitales. “Reconquista fue la primera ciudad en toda la provincia que habilitó los viajes a través de plataformas, como Uber u otras aplicaciones, siempre dentro del marco de la normativa vigente”, sostuvo.
Nueva opción
El funcionario señaló que los triciclos eléctricos representan una propuesta novedosa, tanto por el tipo de vehículo como por el sistema de funcionamiento mediante una plataforma propia. “Creemos que viene a incorporarle a la ciudadanía una oferta más. Siempre sostenemos que la competencia, cuando se da dentro de un marco normativo y comercial, es positiva porque beneficia a los vecinos que tienen más opciones para trasladarse”, afirmó.
Romero Mansur recordó que Reconquista fue una de las ciudades pioneras en materia de movilidad sustentable
En ese sentido, indicó que estos servicios no necesariamente compiten directamente con los remises, sino que apuntan a cubrir otros tipos de trayectos. “Son diferentes estilos de transporte y diferentes tipos de recorridos. Hay trayectos cortos donde este tipo de movilidad puede resultar más práctico”, explicó.
Perfil de los usuarios
Uno de los datos que compartió Romero Mansur tiene que ver con el perfil de quienes utilizan este nuevo sistema. Según relevamientos realizados por la empresa, el 80 % de los usuarios de los triciclos eléctricos no utilizaba remises anteriormente. “Eso quiere decir que no necesariamente están quitándole mercado a los remiseros”, afirmó Romero Mansur.
Además, señaló que la mayor parte de los usuarios tiene entre 15 y 35 años, lo que muestra que se trata de un público joven que busca alternativas de movilidad para trayectos cortos dentro de la ciudad.
Un servicio que se suma
En relación a las preocupaciones planteadas sobre la seguridad de estos vehículos, el funcionario explicó que los triciclos eléctricos cuentan con limitaciones técnicas y requisitos legales para poder operar.
“Estos vehículos tienen una velocidad máxima limitada a 35 kilómetros por hora, vienen restringidos de fábrica y están homologados dentro de la normativa de movilidad sustentable”, indicó.
Asimismo, remarcó que cuentan con seguro para transporte de pasajeros, requisito exigido por el municipio para su habilitación.
En cuanto a los conductores, explicó que la normativa vigente permite que puedan manejar con licencias de Clase A, tras las modificaciones introducidas a la Ley Nacional de Tránsito por decreto del Gobierno Nacional.
Actualmente, la empresa comenzó a operar en Reconquista con cuatro unidades, aunque tiene previsto ampliar el servicio en el futuro. Romero Mansur destacó que se trata de una inversión privada en la ciudad, algo que el municipio considera positivo. “Son empresas privadas que eligen Reconquista para invertir y generar trabajo. Siempre hemos buscado generar las condiciones para que los privados puedan desarrollarse”, expresó.
Seguridad y normativa
La tensión tuvo correlato en el Concejo Municipal. La presidenta del Cuerpo, Katia Passarino (UCR) ingresó un pedido de informe para que el Ejecutivo clarifique algunos puntos que, según su parecer, lucen nebulosos.
“Hay una discusión de interpretación de una ordenanza sobre aplicaciones, ellos creen que entraría (el nuevo servicio), yo creo que no”. “Por eso presente el pedio de informe, para que remitan bajo qué reglamentación se habilito, qué han presentado, seguro, carnet. Estamos a la espera de la respuesta”, agregó.
“Eso quiere decir que no necesariamente están quitándole mercado a los remiseros”, afirmó Romero Mansur.
La edil puso de relieve que “nos importa la seguridad, pero estoy de acuerdo con la posibilidad de transportes con tecnología. La libertad y competencia de servicios son válidas y necesarias. Lo que no puede pasar es la falta del control necesario para resguardar la seguridad de los consumidores, de nuestros ciudadanos”.
Por su parte, su par de PRO, Fedra Buseghin se expidió por “estudiar para que, si circulan, cuenten con todas las exigencias de seguridad, para que ante las normativas tengan igualdad con cualquier otro transporte de pasajeros; es decir, que se les exija lo necesario como a cualquier otro en términos de seguridad de vehículo, homologación del vehículo eléctrico, que el carnet sea el apropiado, que los conductores estén obligados como los demás, y que la normativa sea clara”.
De Goya al país
Los vehículos fueron presentados en la ciudad en mayo del año pasado, en el marco de una política pública de la gestión que conduce el intendente Amadeo Enrique Vallejos basada en el desarrollo sostenible y la innovación en el turismo. Fueron desarrollados por Gonzalo Tracci, oriundo de Goya (Corrientes) y pionero en el rubro, que construyó el primer patrullero a batería.
En aquel momento, el emprendedor precisó que el costo de cada unidad rondaba los U$S 7.000 dólares y que ya existía una ordenanza que permite su circulación en el ámbito ciudadano. Los triciclos tienen una autonomía de 120 kilómetros, la batería soporta hasta 1.000 recargas y la velocidad puede alcanzar los 6 km/h, aunque están limitados a 35 km/h.
Sobre la posible unidad de negocios, desde el municipio local adelantaron que se proyectaba que empresas de transporte de pasajeros puedan adquirirlos para prestar ese servicio. Y que también los particulares los adquieran para uso personal.
En el mes en curso, los triciclos eléctricos de GOU Argentina entraron en funcionamiento en la Perla del Norte y generaron un dato llamativo y auspicioso para su futuro: en solo 5 días superaron los 400 viajes y mientras comenzaron a ser parte de la geografía urbana cotidiana de la ciudad. GonzaloTracci, creador del sistema que se articula mediante una app, no dudó en bautizar la iniciativa como “el primer Uber eléctrico de Latinoamérica”..