Polémica instalada en Reconquista

Se tensa la convivencia entre remises y triciclos eléctricos: el municipio defiende la libre competencia

Remiseros reclamaron el cese de la nueva modalidad de transporte de pasajeros. El gobierno local fijó posición y defendió la incorporación del nuevo servicio. Reparos de la oposición y preocupación por la seguridad.