Raíces que cruzan el océano

Simplon-Dorf y San Jerónimo Norte: la vigencia de un lazo familiar y cultural que perdura desde hace 161 años

En su tercera y segunda visita al país, respectivamente, Lukas Arnold y Urs Zenklusen recorren Santa Fe y otras provincias para reencontrarse con descendientes de familias suizas y reforzar una relación histórica que sigue vigente a través de generaciones.