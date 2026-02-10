Villa Alpina fue escenario del Swiss Camp 2026, una experiencia de encuentro para jóvenes santafesinos
Durante seis intensos días, niños y jóvenes provenientes de distintas asociaciones y clubes suizos del país participaron del Swiss Camp 2026 – Villa Alpina, una propuesta que combinó convivencia, actividades al aire libre, aprendizaje de idiomas y contacto directo con la cultura suiza. El campamento, desarrollado en el corazón de las sierras cordobesas, fue una experiencia inolvidable marcada por la integración, la naturaleza y el trabajo en equipo.
Swiss Camp 2026: seis días de naturaleza, cultura y raíces suizas en Villa Alpina
El Swiss Camp 2026 dio inicio con la salida del contingente desde la ciudad de Santa Fe. Antes del viaje, la Asociación Suiza Helvetia de Santa Fe recibió a los niños, jóvenes y sus familias con un refrigerio que se transformó en un emotivo espacio de encuentros y reencuentros, cargado de entusiasmo y expectativas.
Horas más tarde, quienes arribaron de manera directa se reunieron en el Hotel Berna, en Villa General Belgrano, donde fueron cordialmente recibidos por integrantes del Centro Suizo de Calamuchita. Desde allí, el traslado hacia Villa Alpina se realizó en minibuses.
Una vez en el complejo, los acampantes llevaron a cabo el reconocimiento del lugar y participaron de juegos integradores que permitieron afianzar vínculos y dar inicio a la convivencia grupal.
El segundo día estuvo atravesado por el contacto pleno con la naturaleza. Una caminata guiada llevó al grupo hasta un río subterráneo, atravesando arroyos, praderas y grandes formaciones rocosas, en un paisaje de singular belleza.
Por la tarde, la jornada continuó con talleres de alemán, una búsqueda del tesoro y juegos recreativos, en un clima de alegría y participación activa.
Ríos, juegos y creatividad en plena naturaleza
La tercera jornada tuvo como escenario el río Los Reartes. Durante la mañana, los acampantes exploraron el lugar, jugaron entre piedras y cascadas y compartieron el almuerzo bajo la frondosa arboleda que bordea el río.
Luego de una mañana de juegos acuáticos y un lunch compartido, los participantes demostraron su creatividad y talento actoral representando películas vinculadas con la temática del agua, organizados en seis equipos.
Por la tarde, ya de regreso en el complejo, finalizaron la confección de las banderas que representaron a cada grupo, continuaron con la merienda y disfrutaron de juegos relacionados con la cultura suiza. La jornada cerró con una cena compartida y un fuerte espíritu de equipo.
El cuarto día combinó propuestas lúdicas y educativas. Se desarrolló el tradicional juego de la “caza del zorro” por equipos, luego de un reconocimiento previo de la zona, se completó la elaboración y pintura de escudos grupales, se realizaron juegos de destreza como “las momias” con consignas gimnásticas y un taller de nudos de campamento.
Además, se sumó el taller de italiano para ambos niveles, continuando con la formación lingüística. Por la noche, un impactante juego de luces y sonidos dio cierre a la jornada.
Cultura suiza, visitas institucionales y un cierre inolvidable
El quinto día incluyó una excursión a La Cumbrecita, donde los acampantes fueron recibidos por autoridades municipales y de turismo, acompañados por el Cónsul Honorario de Córdoba, Dr. Roque Bürcher, y miembros de la Asociación Suiza de Villa General Belgrano.
Durante el recorrido por la ciudad peatonal, visitaron lugares icónicos como la cascada y edificios representativos, siempre guiados por los profesores y miembros de FASRA.
Al regresar al campamento, se produjo un momento muy especial con la visita de la Cónsul General de Suiza, Therese Baum, junto a quien realizaron una actividad de panificación tradicional: la elaboración de Zopf, el clásico pan suizo de manteca.
La jornada fue valorada por todos como un día profundamente enriquecedor y de intercambio cultural.
El sexto día, a pesar de la lluvia matinal, estuvo colmado de actividades bajo techo. Se organizaron concursos de juegos de mesa y rompecabezas, y se prepararon obras de teatro por grupos dentro del restaurante del complejo. Por la tarde, la Cónsul Therese Baum brindó una charla sobre cultura suiza, seguida por un taller de francés dividido por niveles.
El cierre fue festivo con la visita del Grupo de Danzas Típicas Suizas de la Sociedad Suiza de Córdoba, que compartió una tarde de bailes tradicionales junto a los acampantes.
Así concluyó el Swiss Camp 2026, dejando recuerdos imborrables y reafirmando el valor de la identidad, la amistad y el encuentro entre generaciones.