En Córdoba

Villa Alpina fue escenario del Swiss Camp 2026, una experiencia de encuentro para jóvenes santafesinos

Durante seis intensos días, niños y jóvenes provenientes de distintas asociaciones y clubes suizos del país participaron del Swiss Camp 2026 – Villa Alpina, una propuesta que combinó convivencia, actividades al aire libre, aprendizaje de idiomas y contacto directo con la cultura suiza. El campamento, desarrollado en el corazón de las sierras cordobesas, fue una experiencia inolvidable marcada por la integración, la naturaleza y el trabajo en equipo.