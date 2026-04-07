El Gobierno nacional oficializó este martes una aclaración clave sobre el refuerzo extraordinario destinado a la Asignación por Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026. La medida, dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, establece cómo se implementará el pago adicional anunciado previamente y a quiénes alcanza.
Refuerzo de hasta $85.000 en la Ayuda Escolar: cómo se cobra en 2026
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se precisó el alcance del refuerzo adicional para la Asignación por Ayuda Escolar Anual. El pago será por única vez y junto al beneficio habitual.
La resolución publicada en el Boletín Oficial determina que este refuerzo será complementario del monto habitual de la asignación y se abonará por única vez junto con el pago masivo que se realiza cada año, generalmente en marzo.
Cómo se pagará el refuerzo
De acuerdo con el texto oficial, el refuerzo surge del Decreto 115/2026 y equivale a la diferencia entre $85.000 y el monto que le corresponda a cada beneficiario por la asignación. Esto implica que quienes perciban un monto inferior recibirán un complemento hasta alcanzar ese valor de referencia.
La normativa aclara que el pago se realizará en una sola cuota y de manera simultánea con la Ayuda Escolar Anual. Es decir, no habrá pagos adicionales posteriores ni cuotas complementarias a lo largo del año.
El beneficio alcanza a los grupos incluidos en el régimen de asignaciones familiares establecido por la Ley 24.714, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del sistema previsional y otros sectores contemplados por la normativa vigente.
Además, se especifica que el refuerzo corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026 y se vincula con el calendario de pagos habitual de la asignación escolar, que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos al inicio de clases.
Alcance de la medida
Otro de los puntos centrales de la resolución es que el refuerzo tendrá vigencia durante todo el ciclo lectivo 2026, aunque su pago se efectúe una sola vez. En ese sentido, el Gobierno precisó que el beneficio se considera integrado al esquema anual de la asignación y no implica modificaciones permanentes en los montos del sistema.
La aclaración responde a la necesidad de ordenar la aplicación del decreto previo y evitar interpretaciones sobre eventuales pagos adicionales o extensiones del refuerzo en el tiempo.
En términos administrativos, la medida se dicta en el marco de las atribuciones del Ministerio de Capital Humano y se apoya en la legislación vigente que regula las asignaciones familiares. También se inscribe dentro de las políticas de asistencia destinadas a sostener el acceso a la educación, especialmente en el inicio del ciclo escolar.
Según se desprende del texto oficial, el objetivo es garantizar que los beneficiarios perciban un monto mínimo que contribuya a cubrir gastos básicos como útiles, indumentaria y otros insumos necesarios para la escolaridad.