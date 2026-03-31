ANSES: calendario de pagos de abril con aumento y bono para jubilados y pensionados
El organismo previsional oficializó las fechas de cobro para todas sus prestaciones. Los haberes mínimos incluirán un refuerzo económico para compensar la inflación. Consultá el cronograma completo por terminación de DNI.
La actualización impacta tanto en los haberes previsionales como en prestaciones clave como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares.
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Aumento y nuevos montos
Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. En tanto, quienes perciben el haber mínimo recibirán además el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31.
También se actualizan otras prestaciones:
La PUAM asciende a $304.255,44
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez llegan a $266.223,52
La AUH se incrementa a $136.664
La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002
La Asignación por Embarazo se equipara al valor general de la AUH
Este aumento se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los valores de forma periódica según la evolución de distintas variables económicas.
Calendario de pagos. Crédito: Xinhua.
Calendario de pagos de ANSES
El cronograma de abril comienza el 10 de abril con los primeros pagos de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. En esa misma fecha también se inicia el pago de las Pensiones No Contributivas, la AUH, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.
A partir de ahí, el calendario avanza de manera escalonada según la terminación del DNI, y se extiende hasta los últimos días del mes para quienes perciben haberes más altos y otras prestaciones específicas.
Tarjeta Alimentar sin cambios
En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones en abril:
$52.250 para familias con un hijo
$81.936 para quienes tienen dos hijos
$108.062 para familias con tres o más hijos
De esta manera, el mes combina una suba en las prestaciones principales con la continuidad de algunos refuerzos sin actualización, en un contexto donde cada modificación en los ingresos sigue siendo clave para el día a día de los beneficiarios.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo