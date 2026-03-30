El Gobierno nacional oficializó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en abril

El Gobierno nacional formalizó este lunes la entrega de un nuevo bono extraordinario previsional de $70.000, que se liquidará junto con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026. La medida, oficializada mediante el Decreto 213/2026, busca actuar como una "compensación" ante los efectos de la anterior fórmula de movilidad y reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos.
Según los considerandos del decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, la ayuda económica se fundamenta en la necesidad de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales" y mitigar el desfasaje generado por la inflación en los adultos mayores que perciben los escalafones más bajos del sistema.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional.
¿Quiénes son los beneficiarios?
El texto oficial especifica que el bono de $70.000 alcanzará a tres grupos principales de beneficiarios que gestionan sus haberes a través de la ANSES:
Jubilados y pensionados: titulares de prestaciones contributivas bajo la Ley N° 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación.
PUAM: beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Pensiones No Contributivas (PNC): incluye a titulares de pensiones por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.
Un dato importante que aclara la normativa es que, en el caso de las pensiones, sin importar la cantidad de copartícipes (herederos), se considerarán como un único titular a los fines de percibir este pago extra.
El decreto establece un mecanismo de escala para que el bono llegue de forma proporcional a quienes superan levemente la mínima. El esquema funciona de la siguiente manera:
Haber Mínimo: Quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo garantizado recibirán el total de los $70.000.
Haberes superiores: Aquellos que cobren más de la mínima, pero menos que la suma de la mínima más el bono, recibirán un proporcional hasta alcanzar ese tope. Por ejemplo, si un jubilado cobra apenas por encima de la mínima, se le otorgará el monto necesario para equiparar el ingreso total de quien recibe el bono completo.
Se confirmó el pago de una ayuda económica extraordinaria para los haberes mínimos.
Condiciones del pago
El beneficio tiene carácter de no remunerativo, lo que significa que no será susceptible de ningún tipo de descuento (como aportes a obras sociales o cuotas de créditos) ni será computable para otros conceptos como el aguinaldo.
Para acceder al cobro, el único requisito es que el beneficio previsional se encuentre vigente en el mismo mes de abril en que se realice la liquidación. La ANSES será el organismo encargado de dictar las normas aclaratorias para implementar el pago, el cual se realizará de manera automática según el calendario habitual de cobros por terminación de DNI.