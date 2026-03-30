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Cronograma de pago de haberes de marzo a empleados públicos de Santa Fe

Comenzará el miércoles 1 de abril y se completará el jueves 9. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).

Cuándo cobra la administración pública de Santa Fe.Cuándo cobra la administración pública de Santa Fe.
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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma del pago de haberes del mes de marzo se percibirá a partir del miércoles 1 de abril y concluirá el jueves 9.

La liquidación de los sueldos incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a marzo el 6,9 % en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo.

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Miércoles 1 de abril

  • Escalafón Policial y Penitenciario
  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.320.000

Lunes 6 de abril (acreditación en cuenta jueves 2 de abril)

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.320.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Martes 7 de abril

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.320.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 8 de abril

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.320.000

Jueves 9 de abril de 2026

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
Cronograma de pago de haberes de marzo a trabajadores provinciales.Cronograma de pago de haberes de marzo a trabajadores provinciales.
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