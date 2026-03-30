Política salarial

Cronograma de pago de haberes de marzo a empleados públicos de Santa Fe

Comenzará el miércoles 1 de abril y se completará el jueves 9. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).