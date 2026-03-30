Cronograma de pago de haberes de marzo a empleados públicos de Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma del pago de haberes del mes de marzo se percibirá a partir del miércoles 1 de abril y concluirá el jueves 9.
Comenzará el miércoles 1 de abril y se completará el jueves 9. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 6,9 % para marzo (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo con la garantía de incremento de $ 170.000).
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma del pago de haberes del mes de marzo se percibirá a partir del miércoles 1 de abril y concluirá el jueves 9.
La liquidación de los sueldos incluye el aumento acordado en paritarias, que alcanza a marzo el 6,9 % en comparación con el sueldo de diciembre (2,6 % enero, 2,1 % febrero y 2,2 %, marzo.
Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.