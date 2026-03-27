Empleados de comercio aumento abril 2026: escalas, bono y cuánto se cobra

La paritaria de comercio volvió a activarse al inicio del segundo trimestre de 2026. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó un aumento del 5% para abril, mayo y junio, junto con un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores del sector. El entendimiento se alcanzó con las principales cámaras empresarias y ya marca el pulso salarial de una de las actividades más numerosas del país.
Mirá tambiénEmpleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo
El incremento será escalonado: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. De esta manera, el acuerdo busca sostener los ingresos frente a la evolución de los precios durante el primer semestre, en un contexto de monitoreo permanente entre las partes.
Además, el esquema se monta sobre lo ya definido en diciembre de 2025, cuando se estableció la incorporación al básico de sumas fijas no remunerativas. En abril, esos montos —de $40.000 y $60.000— pasan a integrar el salario, generando un impacto adicional en los recibos.
Un salario con doble efecto en abril
El sueldo de abril tendrá un comportamiento particular. Por un lado, se suma el 2% del nuevo acuerdo; por otro, se incorporan al básico los montos que antes se pagaban como adicionales. Ese doble movimiento eleva el piso salarial y modifica la base sobre la que se calcularán futuros aumentos.
Desde el gremio señalaron que el objetivo es evitar un retraso en el poder adquisitivo, sin desatender la situación de las pequeñas y medianas empresas. En ese equilibrio, el acuerdo busca sostener tanto el empleo como el consumo.
El secretario general, Armando Cavalieri, definió el entendimiento como el resultado de un “diálogo maduro y responsable”. Según expresó, se trata de una herramienta para dar previsibilidad en un escenario económico todavía inestable.
Cuánto se cobra en abril de 2026
Con la actualización salarial y la incorporación de sumas al básico, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera. Los valores corresponden a abril y no incluyen adicionales ni el bono extraordinario.
Maestranza
Administrativos
Cajeros
Auxiliares
Auxiliares especializados
Vendedores
Mirá tambiénEl mercado del trabajo en la provincia de Santa Fe se estancó hacia finales del 2025
Estos montos corresponden al salario bruto y pueden incrementarse con adicionales como antigüedad, presentismo, manejo de caja u horas extras. Tampoco contemplan el bono de $120.000, que se pagará por separado.
El nuevo acuerdo ratifica una dinámica de revisiones periódicas en el sector mercantil. Con millones de trabajadores alcanzados, cada actualización impacta de lleno en el consumo interno y en la economía cotidiana de los hogares.
Mientras tanto, el seguimiento de la inflación y futuras negociaciones serán clave para definir si este esquema logra sostener el poder de compra en los próximos meses.