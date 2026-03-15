El mercado del trabajo en la provincia de Santa Fe se estancó hacia finales del 2025
Así surge de los registros de empresas que pagan aportes jubilatorios. En la encuesta de indicadores laborales, en enero crece el empleo en el Gran Rosario y se recupera en el mes (con baja interanual) en el Gran Santa Fe.
El trabajo independiente, en el centro de la polémica nacional. Crédito: Flavio Raina
La situación laboral en Santa Fe y sus principales aglomerados urbanos (Gran Rosario y Gran Santa Fe) muestra una dinámica de estancamiento o leve caída a nivel provincial hacia fines de 2025, seguida de una recuperación mensual en los centros urbanos al inicio de 2026.
Así lo revelan el Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) en base a empleos que aportan al sistema previsional, y el informe de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que lleva adelante el ministerio de Capital Humano de la Nación.
Los datos a diciembre de 2025 según el SIPA, revelan la provincia contaba en diciembre con 511,6 mil trabajadores asalariados, una caída del 0,1% respecto a noviembre, manteniendo una tendencia negativa persistente, ya que en octubre también había registrado una baja del 0,3%
La variación interanual en comparación con diciembre de 2024, señala que el nivel de empleo asalariado privado en la provincia se contrajo un 0,2%
Situación de los Aglomerados
A su vez, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva empresas de más de 10 personas ocupadas en el Gran Rosario y de más de 5 en Gran Santa Fe, muestra un repunte en el primer mes de 2026.
Para el principal aglomerado provincial, el el sur del territorio, se registró un crecimiento mensual del 0,5% en enero de 2026 respecto al mes anterior. En el desempeño anual, Rosario es uno de los pocos aglomerados con saldo interanual positivo, con un crecimiento del 1,1% respecto a enero de 2025
El aglomerado cuenta con un universo de 7.789 empresas y aproximadamente 274.383 empleados, representando el 7,0% del total de empleo de los aglomerados relevados en el país
En el caso del Gran Santa Fe, el crecimiento mensual fue del 0,4% en el nivel de empleo privado registrado en enero de 2026; la comparación interanual registra una leve caída del 0,1%.
El universo relevado por la EIL comprende 1.650 empresas y 51.130 empleados (1,3% del total nacional de la muestra) en el Gran Santa Fe.
La EIL muestra una dinámica positiva en los promedios de enero a nivel nacional.
En el contexto general de los "Aglomerados del Interior", donde se inscriben estos centros, el crecimiento de enero se explica en parte por un rebote estacional en el sector de la construcción y una expansión en sectores como comercio, restaurantes y hoteles, y servicios financieros.
Los datos nacionales
A nivel nacional los reportes del ministerio de Capital Humano reflejan una situación de estabilidad general en el volumen de trabajo registrado hacia finales de 2025, aunque con disparidades según la modalidad de ocupación y el sector de actividad.
Trabajo Registrado Total (SIPA - Diciembre 2025). A nivel país, el sistema registraba un total de 12,920 millones de personas con empleo formal
Se observó un leve crecimiento del 0,1% respecto a noviembre de 2025 (14,1 mil personas más), rompiendo con una tendencia de estabilidad o caída que predominó entre junio y noviembre de ese año. En la comparación interanual, el nivel se mantuvo estable (0,0%) en comparación con diciembre de 2024
La evolución del trabajo registrado, con una leve mejora después de seis meses.
Sobre el total, el sistema computa 10,071 millones de asalariados registrados. Sufrieron una caída interanual del 1,0%, impulsada principalmente por el sector privado (-1,4%) y el público (-0,5%)
Los trabajadores independientes alcanzaron los 2,848 millones de personas. Este grupo mostró un crecimiento interanual dinámico del 3,8%, explicado sobre todo por el aumento de monotributistas (+5,4%), mientras que los autónomos y monotributistas sociales cayeron
El empleo asalariado, con 7 meses consecutivos de caídas.
Desempeño por sectores
Crecimiento: Se destacó la Construcción (+0,7%), el Comercio, restaurantes y hoteles (+0,2%) y los Servicios financieros (+0,1%)
Caída: El sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuó su descenso (-0,3%), acumulando 14 meses sin expansión
Industria: Logró frenar la caída de los meses previos, sosteniendo su nivel de empleo (0,0%)
Las expectativas de contratación de personal son positivas pero escasas.
Expectativas empresariales: Las empresas mantienen una expectativa neta positiva del 0,7% para la contratación de personal en los próximos tres meses
Salarios
Los registros administrativos del SIPA muestran una remuneración promedio de $2.774.423, con un incremento interanual nominal del 30,5% a nivel nacional. La remuneración mediana fue de $2.151.088, registrando un aumento del 31,1% respecto al año anterior