Baja interanual del 0,1% en diciembre

El mercado del trabajo en la provincia de Santa Fe se estancó hacia finales del 2025

Así surge de los registros de empresas que pagan aportes jubilatorios. En la encuesta de indicadores laborales, en enero crece el empleo en el Gran Rosario y se recupera en el mes (con baja interanual) en el Gran Santa Fe.