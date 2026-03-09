El Gobierno de Santa Fe homologó la paritaria de la administración central

El Poder Ejecutivo dictó, este lunes, el Decreto N° 0377 mediante el cual homologó el acta acuerdo firmada el pasado 18 de febrero, en el marco de la mesa paritaria central de los estales santafesinos.
El Poder Ejecutivo santafesino oficializó un incremento salarial progresivo para estatales de la provincia, con un 12,5% acumulativo para el primer semestre de 2026.
La recomposición salarial comprende a los Escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83, del personal de la Administración Provincial de Impuestos y del Servicio de Catastro e Información Territorial: del personal superior Administrativo, Técnico y Profesional de Fiscalía de Estado, del escalafón personal Talleres Gráficos y trabajadores pertenecientes al Escalafón "Convenio 113/1994.
El acuerdo comprende un 3% sobre los haberes completos de diciembre de 2025 y segunda cuota aguinaldo 2025 en forma proporcional más el aumento para el primer semestre del año actual con garantía de pisos mínimos.
El aumento acordado es del 12,5% para el primer semestre, que será abonado 2,6% a partir del 1° de enero de 2026; 2,1% a partir del 1° de febrero; 2,2% a partir de marzo; 2% a partir de abril; 2% a partir mayo de 2026 y 1,6% desde junio.
La jubilación mínima de la provincia pasó a ser de $575.386,80 en febrero y llegará en junio a $ 630.906,58.
La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados citó para este miércoles, a la CGT Seccional Santa Fe.
La convocatoria es a los fines de dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del sistema de riesgos y accidentes laborales, su aplicación en la Provincia y las problemáticas que se presentan en la práctica con el objeto de aportar miradas y experiencias que contribuyan al análisis legislativo de la materia.
El tema podría llegar el jueves al recinto de la Cámara de Diputados.