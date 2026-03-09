#HOY:

El Gobierno de Santa Fe homologó la paritaria de la administración central

El Poder Ejecutivo santafesino oficializó un incremento salarial progresivo para estatales de la provincia, con un 12,5% acumulativo para el primer semestre de 2026.

El gobierno provincial estableció el aumento del 12,5%, con pagos escalonados desde enero a junio para el sector público. Crédito: Archivo El Litoral.El gobierno provincial estableció el aumento del 12,5%, con pagos escalonados desde enero a junio para el sector público. Crédito: Archivo El Litoral.
El Poder Ejecutivo dictó, este lunes, el Decreto N° 0377 mediante el cual homologó el acta acuerdo firmada el pasado 18 de febrero, en el marco de la mesa paritaria central de los estales santafesinos.

La recomposición salarial comprende a los Escalafones Decreto-Acuerdo N° 2695/83, del personal de la Administración Provincial de Impuestos y del Servicio de Catastro e Información Territorial: del personal superior Administrativo, Técnico y Profesional de Fiscalía de Estado, del escalafón personal Talleres Gráficos y trabajadores pertenecientes al Escalafón "Convenio 113/1994.

El acuerdo comprende un 3% sobre los haberes completos de diciembre de 2025 y segunda cuota aguinaldo 2025 en forma proporcional más el aumento para el primer semestre del año actual con garantía de pisos mínimos.

El aumento acordado es del 12,5% para el primer semestre, que será abonado 2,6% a partir del 1° de enero de 2026; 2,1% a partir del 1° de febrero; 2,2% a partir de marzo; 2% a partir de abril; 2% a partir mayo de 2026 y 1,6% desde junio.

La jubilación mínima de la provincia pasó a ser de $575.386,80 en febrero y llegará en junio a $ 630.906,58.

Laborales

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados citó para este miércoles, a la CGT Seccional Santa Fe.

La convocatoria es a los fines de dialogar e intercambiar opiniones respecto al funcionamiento del sistema de riesgos y accidentes laborales, su aplicación en la Provincia y las problemáticas que se presentan en la práctica con el objeto de aportar miradas y experiencias que contribuyan al análisis legislativo de la materia.

El tema podría llegar el jueves al recinto de la Cámara de Diputados.

