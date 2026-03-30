Calendario ANSES: qué prestaciones se pagan hoy, lunes 30 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este lunes 30 de marzo de 2026, en la última semana del tercer mes del año y a días del fin de semana largo por las Pascuas.
Con la aplicación del incremento por movilidad, hoy perciben sus haberes los jubilados que superan el mínimo y titulares de planes de desempleo con documentos finalizados en 8 y 9.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este lunes 30 de marzo de 2026, en la última semana del tercer mes del año y a días del fin de semana largo por las Pascuas.
Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.
En esta jornada concluyen los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, los cuales incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. También se completa el calendario de la Prestación por Desempleo.
ANSES recordó que los beneficiarios pueden verificar su información de cobro a través de distintas vías:
Con este cronograma, el organismo previsional da cierre a los pagos previstos para estas prestaciones correspondientes a marzo.