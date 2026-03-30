#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Cronograma de pagos

Calendario ANSES: qué prestaciones se pagan hoy, lunes 30 de marzo

Con la aplicación del incremento por movilidad, hoy perciben sus haberes los jubilados que superan el mínimo y titulares de planes de desempleo con documentos finalizados en 8 y 9.

Qué prestaciones se pagan hoy, lunes 30 de marzo.Qué prestaciones se pagan hoy, lunes 30 de marzo.
Seguinos en
Por: 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará los pagos este lunes 30 de marzo de 2026, en la última semana del tercer mes del año y a días del fin de semana largo por las Pascuas.

Todas las prestaciones incluidas en el cronograma perciben el aumento por movilidad del 2,88% dispuesto para este período.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno NacionalAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional.

Todos los pagos de ANSES de este lunes

En esta jornada concluyen los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, los cuales incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. También se completa el calendario de la Prestación por Desempleo.

  • Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
  • Titulares con documentos terminados en 8 y 9.
Mirá tambiénCronograma de pago de haberes de marzo a empleados públicos de Santa Fe
  • Prestación por Desempleo
  • Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.
  • Cómo consultar fecha y medio de cobro
Concluyen los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. Crédito: Xinhua.Concluyen los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo. Crédito: Xinhua.

ANSES recordó que los beneficiarios pueden verificar su información de cobro a través de distintas vías:

  • Desde mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y medio de cobro”.
  • A través de la app mi ANSES, ingresando a “Mis datos” y luego “Mis fechas de cobro”.
  • Mediante la modalidad de Atención Virtual, en “Consultas rápidas”, opción “Cuándo y dónde cobro”.

Con este cronograma, el organismo previsional da cierre a los pagos previstos para estas prestaciones correspondientes a marzo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Anses
Cronograma de pago Anses

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro