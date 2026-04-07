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En la zona de Cululú

Nuevas obras de mantenimiento sobre la Ruta N°50-S tras los daños provocados por las lluvias

Las intervenciones buscan restablecer la transitabilidad y mejorar el escurrimiento hídrico en un corredor clave para la producción y la vida rural.

Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.
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La comuna de Cululú puso en marcha días pasados, un plan de mantenimiento integral sobre la Ruta Provincial 50S y sus accesos, con el objetivo de recuperar las condiciones de transitabilidad en un tramo seriamente afectado por las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas.

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El deterioro de la traza vial había impedido la ejecución de trabajos previamente planificados, lo que obligó a reprogramar las tareas y priorizar intervenciones urgentes para garantizar la circulación segura de vehículos, especialmente en una zona de fuerte impronta productiva.

Obras clave para la infraestructura vial

Entre las acciones más relevantes se destaca el recambio de alcantarillas, una intervención técnica fundamental para asegurar el correcto escurrimiento del agua.

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Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.

Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.

Estas mejoras no solo apuntan a reparar los daños visibles, sino también a fortalecer la infraestructura vial frente a eventos climáticos adversos, cada vez más frecuentes en la región.

Impacto en la producción y la conectividad

La Ruta Provincial 50-S constituye un corredor estratégico para productores agropecuarios, transportistas y vecinos de la zona rural.

Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.Los trabajos consisten en la sustitución de tubos de hormigón dañados por nuevas unidades, lo que permitirá optimizar el cruce transversal de caudales y prevenir anegamientos futuros.

Su estado influye directamente en la logística de la producción, el acceso a servicios y la conectividad entre localidades.

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