La causa que investiga presuntas irregularidades en la obra social provincial de Córdoba sumó en las últimas horas un dato clave: la detención de profesionales vinculados al sistema de prescripción médica, en el marco de una investigación que apunta a posibles maniobras fraudulentas con medicamentos.
Detenciones y recetas irregulares: investigan un millonario desvío en la obra social de Córdoba
La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la prescripción de medicamentos derivó en detenciones y puso en foco el impacto económico del sistema. Qué antecedentes existen y cómo se controla en Santa Fe.
Según se desprende del expediente, la Justicia intenta determinar si existió un esquema organizado para emitir recetas en volúmenes inusuales, lo que habría generado un fuerte impacto en el gasto de la obra social. Las medidas judiciales incluyeron allanamientos y el secuestro de documentación, además del análisis de historiales de prescripción.
El avance de la causa introduce un elemento que trasciende lo administrativo: la posible configuración de delitos vinculados al uso indebido de recursos públicos, en un sistema que maneja fondos millonarios.
El peso de las recetas en el sistema
En los sistemas de salud provinciales, la prescripción médica es uno de los principales motores del gasto, especialmente en medicamentos de alto costo. Por eso, cualquier desviación en ese circuito puede tener consecuencias económicas significativas.
Hay antecedentes en distintas jurisdicciones muestran que una porción reducida de profesionales puede concentrar una parte importante del gasto en medicamentos. En Santa Fe, por ejemplo, ya se habían detectado situaciones donde un grupo acotado de médicos acumulaba un volumen elevado de prescripciones, representando un porcentaje considerable de los recursos de la obra social.
En aquel caso no hubo derivaciones penales, pero sí encendió alertas sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de control.
Un sistema en tensión
El crecimiento sostenido del gasto en medicamentos es una preocupación transversal en todas las obras sociales del país. La incorporación de nuevas terapias, la inflación y la mayor demanda presionan sobre presupuestos que deben sostener la cobertura sin perder eficiencia.
En ese contexto, la transparencia en la prescripción y la trazabilidad de cada receta aparecen como herramientas clave para evitar abusos, desvíos o prácticas indebidas.
Diferencias en los modelos de control
A diferencia de lo que hoy se investiga en Córdoba, en Santa Fe el sistema de la obra social provincial ha incorporado herramientas para reforzar la seguridad del proceso. Entre ellas se destacan la prescripción electrónica, la trazabilidad de los medicamentos y la portabilidad de las recetas por parte del paciente, mecanismos que aportan mayor control y reducen los márgenes de manipulación.
Además, el sistema santafesino es señalado por sostener un nivel de prestaciones considerado alto en relación con los recursos que destina. Como referencia, Córdoba llega a invertir hasta tres veces más en medicamentos que Santa Fe, una diferencia que vuelve a poner en discusión la eficiencia de los distintos modelos de gestión.