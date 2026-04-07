Investigación por prescripción y uso de recursos públicos

Detenciones y recetas irregulares: investigan un millonario desvío en la obra social de Córdoba

La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la prescripción de medicamentos derivó en detenciones y puso en foco el impacto económico del sistema. Qué antecedentes existen y cómo se controla en Santa Fe.